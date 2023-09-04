「童星第一美女」蔣依依遭舉報逃漏稅 補稅1044萬網驚：賺這麼多

大陸女星蔣依依近來被人舉報逃漏稅，而稅務機關查證屬實後，向蔣依依追討238萬元人民幣（約1044萬台幣），有網友發現她近6年作品不多，但光稅就繳了這麼多，嘆演藝圈賺得比普通人多很多。

蔣依依1歲就出道，曾有過「童星第一美女」之稱，日前有網友在社群實名舉報女星蔣依依逃漏稅，並指出這已不是第一次，「2021年，國家曾對娛樂圈藝人進行稅務普查。稅務局曾與蔣依依本人、及蔣依依工作室約談，調查其2019年-2021年期間的納稅情況。蔣依依這一次只補繳了2019年-2021年的稅金和滯納金，但是對自己2019年之前的偷稅漏稅情況隻字未提，仍抱有僥倖心理。」因此網友在2023年2月就實名向稅務局舉報蔣依依逃漏稅，7月的時收到稽查局檢查告知書，查實蔣依依逃漏稅，因此向其工作室要求補繳個人所得稅及滯納金共計238萬餘元（約1044萬台幣）。

而網友看到在檢查告知書上，寫著蔣依依從2016年至2021年這期間，工作室收入共有1600萬（約7024萬台幣），忍不住驚嘆「五年賺1600萬，這還是不入流的明星，想想那些超級明星的收入會是多少」、「那些明星只要稅務局一個一個查，沒有不偷稅漏稅的，只是沒曝光出來而已」。

網友舉報蔣依依逃漏稅。 圖／擷自微博

網友舉報蔣依依逃漏稅，相關單位查證屬實。 圖／擷自微博