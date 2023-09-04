快訊

改革核心看不到乘客安全 日專家一針見血讓台鐵面色鐵青

「登山女神」曾格爾爆不倫已婚富商 颱風夜突發文公開道歉

台灣不好玩？日本人點出不會再來「殘酷真相」： 網看完狂點頭

海葵颱風來襲！金曲歌王舒米恩曝台東家中災情 「二樓淹水到樓下」

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
舒米恩。 圖／擷自IG
舒米恩。 圖／擷自IG

海葵颱風襲台，家住在台東都蘭的金曲歌王舒米恩，透露家中因颱風而停電，甚至家中二樓竟淹水到樓下，家中存糧也剩不多，不過父親仍是很淡定。

舒米恩在社群分享台東家中颱風來襲的情況，只見家中停電，剩下的最後一包泡麵也吃掉了，只剩下日前爸爸去採收的竹筍，還有地瓜、啤酒，他的手機也快沒電了，不過爸爸還是很淡定的坐在門口，藉著外面的光線縫十字繡，過沒多久他則再曝光，家中二樓竟開始淹水，正忙著在清除積水。希望大家都能平安。

舒米恩曝台東家中遇颱風來襲的情況。 圖／擷自IG
舒米恩曝台東家中遇颱風來襲的情況。 圖／擷自IG

舒米恩曝台東家中遇颱風來襲的情況。 圖／擷自IG
舒米恩曝台東家中遇颱風來襲的情況。 圖／擷自IG

舒米恩曝台東家中遇颱風來襲的情況。 圖／擷自IG
舒米恩曝台東家中遇颱風來襲的情況。 圖／擷自IG

舒米恩曝台東家中遇颱風來襲的情況。 圖／擷自IG
舒米恩曝台東家中遇颱風來襲的情況。 圖／擷自IG

延伸閱讀

中颱海葵襲台 梁云菲綠島家「屋頂飛走一塊」大門快被吹跑

6歲女兒畫蘿絲媽媽 林心如驚艷：這天分不是遺傳我

米可白曝真實體重 「3招顯瘦穿搭」腰圍瞬間少4吋

吳東諺、白家綺颱風天出發環島之旅 吐露原因「求神保守」

相關新聞

「童星第一美女」蔣依依遭舉報逃漏稅 補稅1044萬網驚：賺這麼多

大陸女星蔣依依近來被人舉報逃漏稅，而稅務機關查證屬實後，向蔣依依追討238萬元人民幣（約1044萬台幣），有網友發現她近6年作品不多，但光稅就繳了這麼多，嘆演藝圈賺得比普通人多很多。

海葵颱風來襲！金曲歌王舒米恩曝台東家中災情 「二樓淹水到樓下」

海葵颱風襲台，家住在台東都蘭的金曲歌王舒米恩，透露家中因颱風而停電，甚至家中二樓竟淹水到樓下，家中存糧也剩不多，不過父親仍是很淡定。

恭喜！熊熊曬超音波照片 公開懷孕喜訊

熊熊(卓毓彤)昨和老公為張文綺鹽酥雞店站台，她不諱言正在拚做人，今天她就公開懷孕喜訊，原來她已經做人成功，她在IG開心曬...

未成名已相識 被傳心結多年 周星馳祝賀梁朝偉獲金獅獎

第80屆威尼斯影展頒發終身成就金獅獎給影帝梁朝偉，並由曾與他合作過「色，戒」的名導李安擔任引言與頒獎人。本屆競賽單元評審...

因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了！

鴻海集團創辦人郭台銘於上月底正式宣布參選2024總統大選，至於副手人選備受討論，如今傳出，郭台銘將尋覓「高知名度、熱心慈...

要為李玟討公道 甄妮質疑「救護車上關鍵證據」被洗掉

李玟離世已近2個月，這段時間好友甄妮在臉書發文誓言要為她討公道，3日她則再質疑救護車上的錄影影片不見，懷疑被人洗掉

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦