海葵颱風來襲！金曲歌王舒米恩曝台東家中災情 「二樓淹水到樓下」
海葵颱風襲台，家住在台東都蘭的金曲歌王舒米恩，透露家中因颱風而停電，甚至家中二樓竟淹水到樓下，家中存糧也剩不多，不過父親仍是很淡定。
舒米恩在社群分享台東家中颱風來襲的情況，只見家中停電，剩下的最後一包泡麵也吃掉了，只剩下日前爸爸去採收的竹筍，還有地瓜、啤酒，他的手機也快沒電了，不過爸爸還是很淡定的坐在門口，藉著外面的光線縫十字繡，過沒多久他則再曝光，家中二樓竟開始淹水，正忙著在清除積水。希望大家都能平安。
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