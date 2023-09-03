未成名已相識 被傳心結多年 周星馳祝賀梁朝偉獲金獅獎

第80屆威尼斯影展頒發終身成就金獅獎給影帝梁朝偉，並由曾與他合作過「色，戒」的名導李安擔任引言與頒獎人。本屆競賽單元評審之一、曾和他合作過的舒淇忍不住在社群網站上轉發畫面，並寫道：「好可愛，好開心，好感動。」也與他合作過好幾部影片的章子怡，則寫道：「恭喜梁先生，實至名歸！李安導演的頒獎詞感人！真善美，祝福成就彼此的他們！」不過最受矚目的回應，當屬和梁朝偉還沒入演藝圈就結識，彼此走紅後卻未曾攜手合作、老被傳有心結的周星馳。

盛傳梁朝偉原本並沒有要從事演藝工作，是周星馳對於當藝人非常感興趣，一直在好友梁朝偉面前表示去演戲有多好，慫恿他一起去考藝員訓練班，結果是梁朝偉獲得青睞入選，周星馳卻沒考上，輾轉才從夜間班敗部復活到追隨梁的腳步、進入TVB，可是梁很快就被列入力捧小生之中，周星馳還主持了很長一段時間的兒童節目，都沒有被看好會大紅。等到兩人後來都是香港影壇大牌，又始終沒合演電影的機會，因而就傳出已經心結太深、再也做不了朋友，更甭提共事，但他們都沒有對此說有太多的回應。

今年大多數的好萊塢紅星，都因為美國演員工會正在罷工，不能出席威尼斯影展宣傳，使得星光焦點由非美國的影人撐起，梁朝偉堪稱是最受華人觀眾矚目者之一，不管是他在李安引言時感動掉眼淚，或是拿到獎座的開心逗趣表情，都成為網友熱烈討論的話題。周星馳也轉發他拿著金獅獎座的照片，寫道：「Congratulations！」（恭喜），堪稱這對舊識近年來罕見的明顯交集。

至於歐美大片則由布萊德利庫柏獻上繼「一個巨星的誕生後」又一自導自演新作「大師風華：真愛樂章」，片中他扮演著名音樂家李奧納德伯恩斯坦，雖然人沒法到水都替片子造勢，映後的口碑還不錯，觀眾起立鼓掌7分鐘，他也是本屆影帝熱門人選之一。

梁朝偉獲威尼斯影展頒發終身成就金獅獎，表情逗趣。（路透）

梁朝偉領獎時，忍不住激動拭淚。（歐新社）