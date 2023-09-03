快訊

明年基本工資月薪少調、時薪多調？ 勞動部這麼說

藍營中常委范成連不怕黨紀處分 這身分陪郭台銘跑行程同台合照

台中明預防性停班課 盧秀燕：颱風越「護國神山」考驗才開始

未成名已相識 被傳心結多年 周星馳祝賀梁朝偉獲金獅獎

聯合報／ 記者蘇詠智／即時報導
周星馳在社群網站上祝賀梁朝偉獲威尼斯影展終身成就獎。圖／摘自IG
周星馳在社群網站上祝賀梁朝偉獲威尼斯影展終身成就獎。圖／摘自IG

第80屆威尼斯影展頒發終身成就金獅獎給影帝梁朝偉，並由曾與他合作過「色，戒」的名導李安擔任引言與頒獎人。本屆競賽單元評審之一、曾和他合作過的舒淇忍不住在社群網站上轉發畫面，並寫道：「好可愛，好開心，好感動。」也與他合作過好幾部影片的章子怡，則寫道：「恭喜梁先生，實至名歸！李安導演的頒獎詞感人！真善美，祝福成就彼此的他們！」不過最受矚目的回應，當屬和梁朝偉還沒入演藝圈就結識，彼此走紅後卻未曾攜手合作、老被傳有心結的周星馳

盛傳梁朝偉原本並沒有要從事演藝工作，是周星馳對於當藝人非常感興趣，一直在好友梁朝偉面前表示去演戲有多好，慫恿他一起去考藝員訓練班，結果是梁朝偉獲得青睞入選，周星馳卻沒考上，輾轉才從夜間班敗部復活到追隨梁的腳步、進入TVB，可是梁很快就被列入力捧小生之中，周星馳還主持了很長一段時間的兒童節目，都沒有被看好會大紅。等到兩人後來都是香港影壇大牌，又始終沒合演電影的機會，因而就傳出已經心結太深、再也做不了朋友，更甭提共事，但他們都沒有對此說有太多的回應。

今年大多數的好萊塢紅星，都因為美國演員工會正在罷工，不能出席威尼斯影展宣傳，使得星光焦點由非美國的影人撐起，梁朝偉堪稱是最受華人觀眾矚目者之一，不管是他在李安引言時感動掉眼淚，或是拿到獎座的開心逗趣表情，都成為網友熱烈討論的話題。周星馳也轉發他拿著金獅獎座的照片，寫道：「Congratulations！」（恭喜），堪稱這對舊識近年來罕見的明顯交集。

至於歐美大片則由布萊德利庫柏獻上繼「一個巨星的誕生後」又一自導自演新作「大師風華：真愛樂章」，片中他扮演著名音樂家李奧納德伯恩斯坦，雖然人沒法到水都替片子造勢，映後的口碑還不錯，觀眾起立鼓掌7分鐘，他也是本屆影帝熱門人選之一。

梁朝偉獲威尼斯影展頒發終身成就金獅獎，表情逗趣。（路透）
梁朝偉獲威尼斯影展頒發終身成就金獅獎，表情逗趣。（路透）

梁朝偉領獎時，忍不住激動拭淚。（歐新社）
梁朝偉領獎時，忍不住激動拭淚。（歐新社）

周星馳被傳和昔日好友有心結多年，彼此互動受矚目。（路透）
周星馳被傳和昔日好友有心結多年，彼此互動受矚目。（路透）

延伸閱讀

梁朝偉大放閃！奪威尼斯終身成就獎 摟吻劉嘉玲照曝光

梁朝偉甩出軌傳言 影展領獎公開落淚 「感謝我的妻子」

遭爆秘戀25歲歌手程瀟有私生子 梁朝偉首發聲親吐婚姻狀況

威尼斯影展熱烈開幕 舒淇有望爭「紅毯第一美」

相關新聞

未成名已相識 被傳心結多年 周星馳祝賀梁朝偉獲金獅獎

第80屆威尼斯影展頒發終身成就金獅獎給影帝梁朝偉，並由曾與他合作過「色，戒」的名導李安擔任引言與頒獎人。本屆競賽單元評審...

因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了！

鴻海集團創辦人郭台銘於上月底正式宣布參選2024總統大選，至於副手人選備受討論，如今傳出，郭台銘將尋覓「高知名度、熱心慈...

要為李玟討公道 甄妮質疑「救護車上關鍵證據」被洗掉

李玟離世已近2個月，這段時間好友甄妮在臉書發文誓言要為她討公道，3日她則再質疑救護車上的錄影影片不見，懷疑被人洗掉

工藤靜香當軍師 日媒預言木村拓哉最快這時離開傑尼斯

工藤靜香昨晚圓滿結束台北演唱會，老公木村拓哉正受到經紀公司傑尼斯事務所的負面新聞影響，被日媒推測可能會離開老東家，避免帶...

強尼戴普「爺孫戀」一場空？「星期三」求饒：放過我們

60歲的強尼戴普感情生活不寂寞，竟然還和當紅的「星期三」珍娜奧特嘉大談相隔40歲的「爺孫戀」？這對讓人很難聯想在一起的組...

炎亞綸捲入性騷風暴神隱2個月 素顏現身普渡虔誠祭拜

炎亞綸6月捲入性醜聞風波後已神隱兩個多月，不過日前則被發現悄出現在一家公司普渡活動上，眼尖網友發現他的身影，感到很意外

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦