因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了！

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聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
林志玲。圖／志玲姊姊慈善基金會提供
林志玲。圖／志玲姊姊慈善基金會提供

鴻海集團創辦人郭台銘於上月底正式宣布參選2024總統大選，至於副手人選備受討論，如今傳出，郭台銘將尋覓「高知名度、熱心慈善公益、女性」三項條件的副手，而熱心公益的台灣第一名模林志玲也成為郭台銘的徵詢對象，對此林志玲也透過經紀人回應了。

林志玲透過經紀人回應表示：「姐姐對政治不甚了解，只希望大家健康社會平和世界和平天天快樂。如果真的是姐姐～那就會變成barbie land了。」

其實林志玲結婚生子後已把重心放在家庭和做公益，不過漸少出現在螢光幕前的她，仍未忘記每年必定發行的慈善年曆，主題便是「熱情工作．熱愛生活」，切合每個人在經歷前幾年居家自主防疫、減少社交接觸的日子，終於迎來回歸正常的生活與工作模式，更讓人深刻體會「活在當下」的意義，就是珍惜再珍惜！

鴻海集團2007在林口體育館舉行尾牙聯歡會，邀請藝人林志玲擔任特別來賓，並和時任鴻海集團董事長郭台銘(右)跳探戈。（本報資料照片）
鴻海集團2007在林口體育館舉行尾牙聯歡會，邀請藝人林志玲擔任特別來賓，並和時任鴻海集團董事長郭台銘(右)跳探戈。（本報資料照片）

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