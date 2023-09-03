工藤靜香當軍師 日媒預言木村拓哉最快這時離開傑尼斯

工藤靜香昨晚圓滿結束台北演唱會，老公木村拓哉正受到經紀公司傑尼斯事務所的負面新聞影響，被日媒推測可能會離開老東家，避免帶衰2個女兒進軍海外的計畫。日媒透露，工藤靜香希望老公自立門戶，如此一來全家人的演藝工作靈活度更高。

「東京體育」、「日刊現代」等媒體報導，木村拓哉和工藤靜香過去因為人情，對於和傑尼斯續約有共識。如今改朝換代，加上負面新聞頻傳，工藤靜香早就不再認同木村拓哉的老東家。而且在喜多川性侵案爆發後，木村拓哉原本談妥的資生堂男性保養品代言，也因為國際眼光考量而胎死腹中。

木村家兩個女兒都走國際路線，工藤靜香勢必不能讓這些負面影響女兒前途。因此她已經和木村拓哉討論適當的離巢時機點，可能以今年跨年推出的「教場」特別篇或是明年夏天上映的電影版「教場」做為句點。

已經停止活動的國民天團「嵐」可能也會有異動，除了準備接班公司幹部的松本潤續留機會大，其他成員可能各奔東西。加上若是木村拓哉真的約滿不續，其他藝人如龜梨和也等勢必會受到動搖，傑尼斯偶像王國再難找回往日光輝。