快訊

海葵颱風登陸台東東河！最新風雨預測出爐 6縣市有望放颱風假

海葵颱風15:40登陸台東東河 劃下1472天無颱風登陸句點

U18世界盃／墨西哥神演技藏球騙倒中華隊？其實投手犯規了

澎恰恰揭「鬼話連篇」背後祕辛 被預言4年後還清債務

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
澎恰恰（右）和當年「玫瑰之夜」製作人凌志文上「命運好好玩」。圖／JET提供
澎恰恰（右）和當年「玫瑰之夜」製作人凌志文上「命運好好玩」。圖／JET提供

正值農曆七月，JET「命運好好玩」邀請到靈異節目始祖「玫瑰之夜」的主持人澎恰恰，與當時製作人凌志文擔任來賓，兩人首度同台上節目，大聊當年節目單元裡經典的鬼故事與靈異事件，除此之外，命理老師在看了澎恰恰命盤之後，更鐵口直斷澎恰恰會在四年內還清債務。

當年「玫瑰之夜」的靈異單元「鬼話連篇」開啟電視節目談鬼風潮，凌志文指一開始以為撞鬼只是少數人的權利，沒想到讓節目討論度相當高，之後「鬼話連篇」這個單元改到白天錄影，也是因為錄影發生兩次狀況，澎恰恰憶起當時情況，他說其中一次錄影時，攝影棚燈光突然一直跑，在二樓副控室的燈光師雙手一攤，意思是「我也沒動啊！」後來找老師進來看，原來有一位身著清朝戲服的人在燈架上跳來跳去，但是大家都看不到。

另外一次狀況比較恐怖，澎恰恰透露這兩次錄影出狀況的來賓都是許效舜，澎恰恰：「這個節目做了七年，來兩次出兩次，所以他有問題嘛！」許效舜先講完第一個辛亥隧道的鬼故事，接著要講第二個故事，此時澎恰恰出現了異狀，忽然間不能動，但是意識還在，然後就開始哭，他聽到自己的聲音變女生，許效舜馬上打電話請師父來處理，澎恰恰至今都記憶猶新，當他恢復睜開眼睛時，看到前面全都是人，因為事情已經傳開，大家都跑下來看，也因為如此，從此之後「鬼話連篇」不敢在晚上錄影。

澎恰恰的原創音樂劇「釧兒」也是離奇事件不斷，澎恰恰坦言到現在還在出問題，第一場因為在戶外演出，燈光打在男女主角上面，但奇怪的是同樣的光打在女主角上就是綠色的，還發生音控電腦亂跳，音響全部掛掉，之後每一場一定會有一個工作人員煞到，後來有通靈的師姐指出釧兒確有其人，但明明這個角色是澎恰恰杜撰出來的，而澎恰恰與溫貞綾合作電影「第九分局」時，號稱會通靈的溫貞綾也告訴他之所以能寫出這個劇本，是「某人」給他的靈感，才能寫出來，後來澎恰恰每場演出都放一張椅子在音控，上面貼著釧兒，每年農曆7月也會超渡釧兒。

現場的命理專家阿美老師指出從命盤上來看，澎恰恰是非常善良簡單，肯付出，沒有想太多的一個人，認為這是釧兒選上他的原因，因為覺得澎恰恰不會丟棄祂，還勸澎恰恰不能把這齣戲賣掉，要將「釧兒」在他的手上發光發熱，更直言從命盤角度來看，澎恰恰會在四年內，大約在2027年將債務還清，讓澎恰恰忍不住：「我可以私底下拜你做老師嗎？」

當年「玫瑰之夜」的「鬼話連篇」單元相當受歡迎。圖／JET提供
當年「玫瑰之夜」的「鬼話連篇」單元相當受歡迎。圖／JET提供

延伸閱讀

草爺慘賠4千萬血本無歸！身邊友「馬上露出現實嘴臉」

陳盈潔狂嘔入獄！他心疼吐病況 爆澎恰恰也來借錢

遭求償300萬演唱會唱酬 澎恰恰回應了

要為李玟討公道 甄妮質疑「救護車上關鍵證據」被洗掉

相關新聞

因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了！

鴻海集團創辦人郭台銘於上月底正式宣布參選2024總統大選，至於副手人選備受討論，如今傳出，郭台銘將尋覓「高知名度、熱心慈...

要為李玟討公道 甄妮質疑「救護車上關鍵證據」被洗掉

李玟離世已近2個月，這段時間好友甄妮在臉書發文誓言要為她討公道，3日她則再質疑救護車上的錄影影片不見，懷疑被人洗掉

工藤靜香當軍師 日媒預言木村拓哉最快這時離開傑尼斯

工藤靜香昨晚圓滿結束台北演唱會，老公木村拓哉正受到經紀公司傑尼斯事務所的負面新聞影響，被日媒推測可能會離開老東家，避免帶...

強尼戴普「爺孫戀」一場空？「星期三」求饒：放過我們

60歲的強尼戴普感情生活不寂寞，竟然還和當紅的「星期三」珍娜奧特嘉大談相隔40歲的「爺孫戀」？這對讓人很難聯想在一起的組...

炎亞綸捲入性騷風暴神隱2個月 素顏現身普渡虔誠祭拜

炎亞綸6月捲入性醜聞風波後已神隱兩個多月，不過日前則被發現悄出現在一家公司普渡活動上，眼尖網友發現他的身影，感到很意外

澎恰恰揭「鬼話連篇」背後祕辛 被預言4年後還清債務

正值農曆七月，JET「命運好好玩」邀請到靈異節目始祖「玫瑰之夜」的主持人澎恰恰，與當時製作人凌志文擔任來賓，兩人首度同台上節目

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦