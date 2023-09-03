澎恰恰揭「鬼話連篇」背後祕辛 被預言4年後還清債務

正值農曆七月，JET「命運好好玩」邀請到靈異節目始祖「玫瑰之夜」的主持人澎恰恰，與當時製作人凌志文擔任來賓，兩人首度同台上節目，大聊當年節目單元裡經典的鬼故事與靈異事件，除此之外，命理老師在看了澎恰恰命盤之後，更鐵口直斷澎恰恰會在四年內還清債務。

當年「玫瑰之夜」的靈異單元「鬼話連篇」開啟電視節目談鬼風潮，凌志文指一開始以為撞鬼只是少數人的權利，沒想到讓節目討論度相當高，之後「鬼話連篇」這個單元改到白天錄影，也是因為錄影發生兩次狀況，澎恰恰憶起當時情況，他說其中一次錄影時，攝影棚燈光突然一直跑，在二樓副控室的燈光師雙手一攤，意思是「我也沒動啊！」後來找老師進來看，原來有一位身著清朝戲服的人在燈架上跳來跳去，但是大家都看不到。

另外一次狀況比較恐怖，澎恰恰透露這兩次錄影出狀況的來賓都是許效舜，澎恰恰：「這個節目做了七年，來兩次出兩次，所以他有問題嘛！」許效舜先講完第一個辛亥隧道的鬼故事，接著要講第二個故事，此時澎恰恰出現了異狀，忽然間不能動，但是意識還在，然後就開始哭，他聽到自己的聲音變女生，許效舜馬上打電話請師父來處理，澎恰恰至今都記憶猶新，當他恢復睜開眼睛時，看到前面全都是人，因為事情已經傳開，大家都跑下來看，也因為如此，從此之後「鬼話連篇」不敢在晚上錄影。

澎恰恰的原創音樂劇「釧兒」也是離奇事件不斷，澎恰恰坦言到現在還在出問題，第一場因為在戶外演出，燈光打在男女主角上面，但奇怪的是同樣的光打在女主角上就是綠色的，還發生音控電腦亂跳，音響全部掛掉，之後每一場一定會有一個工作人員煞到，後來有通靈的師姐指出釧兒確有其人，但明明這個角色是澎恰恰杜撰出來的，而澎恰恰與溫貞綾合作電影「第九分局」時，號稱會通靈的溫貞綾也告訴他之所以能寫出這個劇本，是「某人」給他的靈感，才能寫出來，後來澎恰恰每場演出都放一張椅子在音控，上面貼著釧兒，每年農曆7月也會超渡釧兒。

現場的命理專家阿美老師指出從命盤上來看，澎恰恰是非常善良簡單，肯付出，沒有想太多的一個人，認為這是釧兒選上他的原因，因為覺得澎恰恰不會丟棄祂，還勸澎恰恰不能把這齣戲賣掉，要將「釧兒」在他的手上發光發熱，更直言從命盤角度來看，澎恰恰會在四年內，大約在2027年將債務還清，讓澎恰恰忍不住：「我可以私底下拜你做老師嗎？」