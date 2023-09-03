胡歌連日感性發文 網酸「又怎麼了我的大小姐」本尊6字回應網笑翻
大陸男星胡歌日前突發文「如果未來五年，我不拍戲了」，讓外界以為他要退圈了，之後又發文「對不起好多人」，讓粉絲憂心他的精神狀況，2日他又再發文，被網友酸「大小姐怎麼了？」沒想他親回應，讓網友笑翻。
胡歌2日在微博分享一張日落的美景圖，只寫下日期「23.09.01 」，對於他近日的感性發文，沒想到有位網友就留言酸「又怎麼了我的大小姐」，而人在義大利參加威尼斯影展的胡歌，則忍不住發文回應「你才大小姐呢」，並附上他與愛貓的合照，讓網友都笑翻，粉絲們都知道胡歌家的愛貓才是大小姐。
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