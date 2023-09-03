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彩虹成大陸禁令 蔡依林「玫瑰少年」被消失

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
蔡依林替大陸「Ugly Beauty」世界巡演打造新裝。圖／摘自臉書
蔡依林替大陸「Ugly Beauty」世界巡演打造新裝。圖／摘自臉書

蔡依林（Jolin）近來在大陸展開「Ugly Beauty」世界巡演，昨晚第7站唱進湖南長沙的戶外體育場，吸引數萬人朝聖，未料現場觀眾爆料歌單少了「玫瑰少年」，成為此套巡演31場中唯一沒唱的1場，不少粉絲直呼內心留下遺憾。

蔡依林7月在首站廣州場演唱到「玫瑰少年」一曲時，台上透過大型彩虹燈照向觀眾席，所有粉絲的應援螢光棒也透過中控變成彩虹燈海，畫面美不勝收，且她每每唱到這首歌曲都會分享「蔡氏雞湯」，充滿寓意以及正向的話語讓人充滿力量。未料她進行到第2站上海場時，就有觀眾發現彩虹燈默默消失，如今被猜測應是配合大陸法令，只能刪掉「玫瑰少年」一曲。

另外，張惠妹上個月在北京舉辦「ASMR」世界巡演，有不少觀眾上網抱怨進場前的安檢，若是衣物、配件、包包上有彩虹標示，一律都要拿掉，否則不准進場，就連「彩虹」這首歌也被換掉。後來當她在大馬開唱，也配合當地法沒唱「彩虹」，入場歌迷也不得攜帶彩虹旗幟。

蔡依林近來在大陸展開「Ugly Beauty」世界巡演。圖／摘自臉書
蔡依林近來在大陸展開「Ugly Beauty」世界巡演。圖／摘自臉書

蔡依林(左)在台上的奔跑動作相當俏皮。圖／摘自微博
蔡依林(左)在台上的奔跑動作相當俏皮。圖／摘自微博

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