梁朝偉甩出軌傳言 影展領獎公開落淚 「感謝我的妻子」
梁朝偉出席第80屆威尼斯影展，領取終身成就獎，他在2日早晨出席媒體記者會，並在下午正式領獎，引言及頒獎人是曾經合作「色‧戒」的多年好友導演李安，梁朝偉獲此殊榮還感動落淚，面對李安的溢美讚揚之詞，感性表示「你就是想讓我哭」，並且主動致謝劉嘉玲多年以來的支持。
李安表示，「梁朝偉得過很多獎項和榮譽，全部實至名歸，因為他能給每一部電影帶來提升。從我個人的經歷來說，他是一個導演的夢想，他的眼睛裡有能震動人心的東西，不僅僅指他的那雙眼睛和他的演技，而是從他的眼睛能夠看到閃耀的靈魂。他的一眼，表達的東西勝過許多演員的大段獨白。那就是能夠引你通過他去夢想、去想像的靈魂」。
梁朝偉稍後上台領獎時，則逐一感謝所有導演、影人，更特別點名劉嘉玲多年以來的支持與愛，「謝謝來自李安這樣備受尊敬的導演兼友人給予的美好讚揚，謝謝威尼斯，很棒的榮譽。感謝我的妻子、家人和全世界的朋友，感謝香港電影行業培養了我。我要把這個獎與41年來與我合作的所有人們分享，並把它獻給香港電影。謝謝」。
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