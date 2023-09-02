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「女人我最大」增設王思佳條款？藍心湄親自解答了

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
藍心湄淡定面對所有風波。記者吳致碩／攝影
藍心湄淡定面對所有風波。記者吳致碩／攝影

陶晶瑩藍心湄、詹仁雄、王偉忠、沈玉琳今天一起出席TVBS 30周年娛樂論壇，先前王思佳從「女人我最大」鬧出山寨包疑雲，藍心湄對此一笑置之，透露之後已約好關穎和王思佳聚餐，大家感情和節目形象並未因此受到影響。

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藍心湄說，現在王思佳比較謹慎，會選節目上，「女人我最大」沒有封殺她，更沒有「王思佳條款」，名牌包包單元照做，不會去管酸民閒言閒語。

藍心湄在台灣演藝圈縱橫數十年，早就見過大風大浪。她不諱言這陣子持續從張小燕那邊更新黃子佼的近況，但她不敢多談，怕情緒會控制不住。至於陷入「中國好聲音」風波的那英，陶晶瑩坦言很久沒跟她聯絡，沒有特別關心這次的狀況。

藍心湄出席娛樂論壇。記者吳致碩／攝影
藍心湄出席娛樂論壇。記者吳致碩／攝影

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