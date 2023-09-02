張鈞甯不捨離別越南影帝 大咖男歌星驚喜獻「第一次」

張鈞甯、越南影帝連炳發、楊一展、許安植、夏騰宏主演的公視「化外之醫」完成90天的台灣部分拍攝，於8月30日殺青，將於9月份前進越南胡志明市拍攝，日前先舉辦台灣場殺青宴，公開其他重要卡司，被劇組視為「秘密武器」的黃大煒首度曝光，這也是他首次參與台劇演出。

此外，還有蔡亘晏（爆花）、實力派演員傅雷、温昇豪、馬來西亞男星陳澤耀、實力新秀謝章穎、Polo、新住民網紅阮秋姮等人加入演出「化外之醫」。

殺青宴上，張鈞甯、連炳發、楊一展、許安植、夏騰宏也分別以一個字來形容在台灣殺青的心情。張鈞甯以閩南語「水」來形容，她說：「國際製作很不容易，終於殺青了，水啦！這齣戲有很多值得關注的議題，水啊！攝影、燈光、畫面，水啊！演員女的美、男的帥，也是水啊！」

張鈞甯更以流利的越南語：「哈囉，您好嗎？（Xin chào. Bạn có khoẻ không?）」來表達對連炳發分離的不捨，祝福將與劇組回越南拍攝的連炳發：「事事順心！」並致贈一把持針器，做為臨別紀念。

這次是連炳發至今最長一次出國工作，長達4個多月，且下戲後還有許多拍戲準備課程要上，十分緊湊。他以英文「滿足的（satisfied）」來形容殺青當下的心情，連炳發說：「從開始拍攝到現在，我都是全力以赴去完成每件事，不管結果如何，我都感到充實、滿足的！現在期待的，就是回越南『充電』！」

連炳發殺青後最想要做的一件事，就是繼續學習中文，他說：「學習語文就如同一杯水，放著不動水會蒸發，搖動則水會留下。許多人想學中期待再回來做宣傳時，能以中文應答。」

楊一展以「定」字來描繪殺青的心情，從頭至尾心情平穩，劇組帶給他安全感。他還透露，曾經劇組在一天中有四台車陸續出狀況，其中一台還是他開的道具車，幸面一切平安度過。

戲裡戲外，楊一展視連炳發如弟弟，離別前他致贈連炳發一條水晶手環，祝福他永保健康。也期待連炳發再來台時，帶愛吃榴槤的連炳發去吃蒸的臭豆腐，試試臭豆腐「最香」的真滋味。

許安植則說：「終，就是終於拍完了！拍這部戲真的蠻難的，自己的戲份雖然只有3個多月，但是，體感時間更長。」為演出追根就底、不顧一切的檢察官，她的眼中總帶著一股狠勁，笑說希望沒有嚇到連炳發。

在劇中擔任外事警察的夏騰宏，則不斷跑步追查非法移工，開拍第一周就從59公斤狂掉7公斤，所以，他以「兇」字來形容殺青當下的心情。過去他以演出遊走社會邊緣的角色居多，他很慶幸自己第一次演出這麼陽剛的角色。

楊一展(左起)、連炳發、張鈞甯、許安植、夏騰宏出席「化外之醫」殺青宴。圖／公視提供