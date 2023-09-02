林志穎揭毀容實錄秀X光片「臉部有20多個鈦合金點」

男星林志穎在去年7月發生嚴重車禍，目前已經恢復不錯，他上大陸節目「披荊斬棘的哥哥」，公開車禍受傷的X光照片，透露頭部受到的傷害最為嚴重，除了顴骨碎裂外，半張臉的骨頭幾乎斷掉，臉上更是鎖上了20幾個鈦合金骨釘。

林志穎透露自己臉部顱骨破裂和面部骨折，顴骨下方都碎掉了，然後右邊上顎斷裂到左邊顴骨下方，光臉部就鎖了20個鈦合金骨釘，手臂也裝有鈦合金板和11個鈦釘，只能舉到肩膀高度，差一點點就半身不遂。

節目中林志穎做復健運動時臉部扭曲，簡單的動作已讓他痛楚難忍，他說：「畢竟動了很多的一些骨頭復合手術，他表示恢復的過程確實很煎熬，還好在醫院最常看的是歌迷的留言，他們不停在下面支持、打氣鼓勵著我，讓我對未來充滿希望。」透露會再站上舞是因為歌迷讓他看見勇敢。