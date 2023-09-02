八點檔男神合體比基尼正妹 火辣畫面全曝光

八點檔演員王燦深耕戲劇圈多年，一直有音樂夢的他，終於推出首張EP「Hola」，MV為了配合嘉年華般繽紛氣息，他與20位男、女模特及專業舞者玩起沙灘排球，還大跳為歌曲專屬設計的「Hola手勢舞」，大夥扭腰擺臀，他化身「舞動的費洛蒙」，獲讚穩重又帥氣。

主打歌「Hola」是西班牙語「你好」之意，和台語「好啦」發音相似，曲風則充滿拉丁異國風情，王燦說想藉由歌曲傳遞熱情、陽光正能量，當日常生活煩惱憂慮甚至悲傷時，盼望大家聽到歌時，都能拋開低落情緒，唱著、跳著所有煩惱事都能煙消雲散，取而代之的是滿滿的元氣及福氣。

為了拍攝MV，王燦上山又下海，泳池戲的部分選在陽明山天籟渡假酒店拍攝，導演讓王燦躺在西瓜造型的泳圈上，隨著池水悠閒飄浮，身邊則圍繞著比基尼辣妹與猛男，在泳池中清涼戲水，畫面相當養眼。