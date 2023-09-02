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節目遭影射黑箱作業！「全能歌手」製作人罕見強硬發聲

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
胡瓜對參賽選手一視同仁。圖／民視提供
胡瓜對參賽選手一視同仁。圖／民視提供

「全能歌手」戰況激烈，上週「國台雙聲帶 高壓淘汰賽」一口氣淘汰王彥棠、張龍、張幃、莊昱凡。節目播出後馬上掀起網路戰火，眼尖網友發現落入敗部的莊昱凡本人直接在節目粉絲頁留言「不懂為何被淘汰」，親上火線與網友筆戰。

針對淘汰選手在網路上的發言，節目製作人葉直育難得發出聲明，「大家對節目的各種批評指教，製作單位都會虛心接受；也能理解隨著戰況白熱化，每位觀眾、粉絲對喜愛選手的各種打抱不平。但節目是評審制，評審的專業評分是不容置疑的，這是很多專業音樂人共同努力之下的結果，絕對不容許選手或是粉絲影射黑箱作業。」

接下來兩周將進入「敗部復活資格賽」，十位選手將演唱兩首歌曲，每一集都會有四位選手列入觀察區，兩集後將淘汰四位選手，僅有六位選手有資格進入「敗部復活賽晉級賽」。本周節目一開場由姚可傑、包小松、薛忠銘、梁一貞、羅平五位老師帶來搖滾神曲「永遠不回頭」，高亢旋律激勵選手們，要大家站上舞台放手一搏。

胡瓜特別介紹第一次來到民視的搖滾之神姚可傑，他也興奮的表示能來為新一代的歌手盡一份心力，非常的期待，更無私傳授自身技巧與想法給選手們。胡瓜更表示，敗部復活賽的評分不一樣，每位老師都會秀出個人分數，除了歌唱技巧還有舞台表演是不是全能歌手的風範都列入考量。

姚可傑認真講評。圖／民視提供
姚可傑認真講評。圖／民視提供

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