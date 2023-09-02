快訊

海葵暴風圈逼近！氣象局11時30分發陸警 將威脅花蓮、台東

海葵恐是4年具規模登陸台灣的颱風 氣象粉專點名這些地區加強防颱

獨／柯文哲家鄉民眾黨派誰戰立委？地方盛傳「她」出線

54歲翁虹美成這樣！高顏值基因全遺傳給15歲女兒

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
翁虹絲毫看不出實際年齡。記者吳致碩／攝影
翁虹絲毫看不出實際年齡。記者吳致碩／攝影

曾國城、陳美鳳方芳芳等多位藝人今天台灣優質生命協會舉辦的「愛不止息慈善晚會」，這是陳美鳳接任協會理事長以來第一場大型募款餐會，她坦言有「業績壓力」，希望能超越前年創下的1300萬元。

上一任理事長方芳芳在旁為陳美鳳加油，相信以陳美鳳「廣告女王」的魅力，一定可以做得到。陳美鳳看到方芳芳直呼接任壓力大，不過方芳芳自謙目前是全職家庭主婦，非常樂意幫陳美鳳的忙。

在他們合作號召下，晚會現場眾星雲集，好久不見的翁虹在疫情過後終於能出席協會活動，54歲的她駐顏有術，最近15歲女兒的高顏值也引發網友討論。翁虹聽到高顏值忍不住打趣：「可以證明是我親生的。」未來會讓女兒自己做主，看她是否想朝演藝圈發展。

向娃誇讚翁虹女兒不僅相貌出眾，頭腦更是聰明。翁虹笑說：「因為是親生的，我智商都給她了。」她提到女兒從小跟著她出入片場，對演藝圈確實好奇，「好奇完還是有很多現實要面對，現在對她來說還是太複雜，還是單純點吧！」

曾馨瑩今晚也是座上賓，談及老公郭台銘參選，她除了全力支持，也大方地為所有候選人加油。日前傳出郭台銘因參選要申報財產，曾馨瑩的名牌包也要公開上報，導致她似乎不太開心。曾馨瑩澄清說：「我真的只有和老公討論一些流程，絕對沒有生氣。」她也承諾不管未來身份、頭銜為何，都會持續做公益。

曾國城和徐凱希透過主持貢獻愛心。記者吳致碩／攝影
曾國城和徐凱希透過主持貢獻愛心。記者吳致碩／攝影

方芳芳、曾馨瑩、陳美鳳貴氣逼人。記者吳致碩／攝影
方芳芳、曾馨瑩、陳美鳳貴氣逼人。記者吳致碩／攝影

曾馨瑩面對鏡頭依舊低調謙虛。記者吳致碩／攝影
曾馨瑩面對鏡頭依舊低調謙虛。記者吳致碩／攝影

延伸閱讀

「好聲音」黑幕風波燒向那英 被爆「賣上億豪宅避風頭」、機場踹人影片又曝光

去年12月才生女兒 徐佳瑩突宣佈變「3寶媽」淚崩了

豪門婚姻深似海？麻衣公開婚變內幕「恨也沒有用」

張鈞甯不捨離別越南影帝 大咖男歌星驚喜獻「第一次」

相關新聞

54歲翁虹美成這樣！高顏值基因全遺傳給15歲女兒

曾國城、陳美鳳、方芳芳等多位藝人今天台灣優質生命協會舉辦的「愛不止息慈善晚會」，這是陳美鳳接任協會理事長以來第一場大型募...

游安順外遇被正宮戳破！張玉嬿衝小三家飆罵觀眾嗨翻

由「國民編導」吳念真改編「國家文藝獎」作家鄭清文經典小說的綠光三十周年大戲「清明時節」，經歷三版本重演，因貼近生活、劇情...

梅根當網紅「錢」景無限？驚人身價曝光 但需小心一事

英國哈利王子之妻梅根，近日被傳已經悄悄取得IG帳號，被視為重返社群網站經營的第一部，由於她的高知名度，和廣大的粉絲群眾，...

第三胎「又是男孩」一度崩潰！林舒語曝勇敢再懷孕原因

今年5月，林舒語才因獲知第三胎仍是男寶，而在公布性別派對上當場崩潰、癱坐在地，但經過心情調整，一轉眼三寶即將出生，她也分...

「美國甜心」顏值崩壞 愈挫愈勇？8年沒拍片逆勢回歸

已經8年沒有推出電影作品的梅格萊恩，竟然重回賴以成名的浪漫喜劇類型，將推出自編自導自演新作「What Happens L...

唐美雲四度赴馬來西亞藝術節 90歲長者親摺花束送團員

唐美雲歌仔戲團日前四度前往馬來西亞進行文化交流，率領近50名的團隊成員以校園推廣活動與兩齣經典大戲參與檳城藝術節。其中「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦