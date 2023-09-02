游安順外遇被正宮戳破！張玉嬿衝小三家飆罵觀眾嗨翻

由「國民編導」吳念真改編「國家文藝獎」作家鄭清文經典小說的綠光三十周年大戲「清明時節」，經歷三版本重演，因貼近生活、劇情寫實，備受大批粉絲喜愛，其中外遇三角戀的議題引爆大批女性觀眾共鳴，尤其是飾演正宮的「第一媳婦」張玉嬿火力全開，戲中除了與飾演丈夫的「金鐘視帝」游安順爭取「正宮權」外，還前往氣質小三張靜之的家中飆罵對方，女性自強的一面讓觀眾大呼新鮮。

9月1日彩排記者會現場，吳念真導演認為昇華版主角在游安順、張玉嬿的詮釋下更加自然，特別是背景設定在五零年代臺灣小鎮，演員除自身的角色功課外，仍需揣摩當時時代的台語腔調與咬字，吳念真：「一開始把整齣劇本台詞錄給玉嬿練習，我覺得她是比賽型選手，上台感覺完全不同。」

「清明時節」講述「外遇」這道千年難解的課題，由游安順與張玉嬿配對成一對相親結婚多年的怨偶，因為丈夫與小三張靜之的精神出軌，牽扯出一系列的事件。張玉嬿飾演的原配秀卿，角色是傳統女性的縮影，一心為家庭付出，這次她難得挑戰舞台劇，比起電視連續劇強調立即性的情緒表現，張玉嬿認為吳導筆下的男女情感更顯真實：「這個舞台劇特別有味道，有一種真實的情感，呈現夫妻日常生活的切片。」

游安順深耕影視有成，聽到是吳念真的劇本，二話不說點頭答應：「因為跟吳導認識很久，在事隔多年後要學一些本事，參與舞台劇是開心的事，劇組很像一個大家庭。」入行多年，這次卻是他首度與張玉嬿合作，劇中夫妻兩人在餐桌前上演諜對諜，是最具看點的場景之一。

為滿足現實生活沒有女兒的缺憾，吳念真別於原著全新打造小三父親一角，由新浪潮導演柯一正詮釋溫文儒雅的潘父，劇中知道女兒介入自己學生的家庭，雖痛心仍發揮父愛保護兒女，張靜之憶起劇中的父親就會哽咽：「將來不管妳面對什麼，爸爸希望妳知道，不管怎麼樣爸爸永遠都會在妳的身邊」、「他心裡其實是最糾結的人，但卻用溫暖的方法面對下一代」。

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