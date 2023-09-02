梅根當網紅「錢」景無限？驚人身價曝光 但需小心一事

英國哈利王子之妻梅根，近日被傳已經悄悄取得IG帳號，被視為重返社群網站經營的第一部，由於她的高知名度，和廣大的粉絲群眾，倘若願意好好發揮，必然「錢」途光明，已經有業界專家認為她具備有「1則業配文收費百萬美元」的實力。

根據歐美廣告名人艾瑞克薛佛的評估，卡戴珊家眾姊妹能夠一則IG業配文要價至少百萬美元，梅根也沒有理由做不到，特別她今年還和美國最大經紀公司之一的黃金團隊合作，不可能不考慮這個方向，而她過去主演的影集「無照律師」在美國上架Netflix後，屢創收視佳績，對她的幫助頗大，她這塊招牌就算經過Spotify的不成功嘗試，還是頗被重視，依舊受到看好。

不過艾瑞克薛佛也認為，她若是真的變身網紅，要千萬小心品牌形象，因為酸民們必然用最高標準來檢視，恐怕也少不了刁難。但對梅根而言，英國皇室現階段還是限制所有在執行皇家勤務中的重要成員，都不可以經營個人的社群帳號，也有人反駁說她沒有要重返社群網站的經營，如果她沒要這麼做，就沒有「轉型成重量級網紅」這回事。