第三胎「又是男孩」一度崩潰！林舒語曝勇敢再懷孕原因

今年5月，林舒語才因獲知第三胎仍是男寶，而在公布性別派對上當場崩潰、癱坐在地，但經過心情調整，一轉眼三寶即將出生，她也分享，在準備寶寶物品時，依舊「充滿幸福感」，並挺孕肚與兩個兒子接受「媽媽寶寶」雜誌訪問，分享邊育兒也要把自己打扮得漂漂亮亮的媽媽經。

要有勇氣生三寶，林舒語覺得最重要的是：夫妻兩人有沒有度過磨合期？她坦言：「第一胎剛生出來時，我們真的是什麼事都能吵！」但，「到了第二胎，因為肩上責任更大，壓力也讓我們有爭執。不過，經過了這段時間的磨合，就在一瞬間，我們突然找到了平衡點！」

林舒語繼續表示：「兩人進入情感更完整穩固的時期。這時候，我們的生活重心、娛樂，都跟孩子有關。發現多生個孩子，並不會讓我們感情不好，反而是讓家庭更穩固的基礎。」而在拍攝現場，林舒語的老公極有耐心地照顧孩子，陪小孩聊天。林舒語笑說，就是這樣，自己才敢生第三胎。

雖然林舒語看起來還像是個可愛甜美的小女生，但是成為媽媽後，她展現了連自己也意想不到的強大韌性。「還沒結婚之前，我連遠距離戀愛都無法接受，更別說要一個人帶小孩！但生第二胎之後，先生決定去日本打拚，我卻能一個人一打二。」

很多人都問她：「為何願意讓老公去日本工作一年？」林舒語笑說：「一方面是知道，先生正在外面為我們一家打拚。另一方面是我發現：從前，我需要另一半給我安全感，但有小孩陪伴，卻能給我同樣的安全感！」

對於「一打二」顧兩個男孩，很多人一想就覺得累，但林舒語轉念：「與孩子為伴的日子，我是在享受每一天。一起出去旅行，一定會有疲累的時候、吵鬧的時候，但至少我們一起出來玩，聽到孩子和自己的笑聲，我可以享受這單純的快樂。這就很值得！」

從育兒中找到成就感，林舒語笑說：「在一打二之餘，我還能把自己打扮得漂漂亮亮的，而且跟孩子玩得很開心。我覺得自己變得很強大。」且她也不忘在意自己的感受，「我覺得，負責，不是犧牲，不是只為孩子而活。而是讓孩子跟你同時擁有好的生活。」

林舒語準備迎接第三個兒子出生，與兩個兒子一同接受雜誌訪問。圖／媽媽寶寶提供