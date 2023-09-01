「美國甜心」顏值崩壞 愈挫愈勇？8年沒拍片逆勢回歸

已經8年沒有推出電影作品的梅格萊恩，竟然重回賴以成名的浪漫喜劇類型，將推出自編自導自演新作「What Happens Later」，和「X檔案」大衛達契尼扮演一對多年未見、因大雪受困機場的舊情人，彼此究竟會猛翻老帳，還是重燃愛火？雖然對手並非她的經典搭檔湯姆漢克斯，她卻覺得與大衛合作很有樂趣。

梅格萊恩曾是浪漫喜劇女王、「美國甜心」代表，近年來幾度出席公開場合，卻總讓人哀嘆顏值過了巔峰、今非昔比，更被懷疑整形失敗。不同於一些身型、外表大走樣的舊日女神，多半就此退出幕前，梅格反倒要在各方嘲諷之下，回到大銀幕上，應該已做好心理準備。她上一部電影「伊薩卡的電報」是首度自導自演，湯姆漢克斯特別客串助陣。這一回梅格又再度兼任導演，坦言在鏡頭前演戲反而是最輕鬆的部分。

梅格很自豪「What Happens Later」不少段落都是只拍兩顆鏡頭就OK，而且嚴控預算在300萬美元以內，她最紅的時候片酬至少1500萬美元，這片成本只有這數字的1/5。目前首支預告推出，梅格的演技雖仍老練，觀眾還是很難不為她明顯與過去有變化的外表而分神。

梅格萊恩的長相變化，近年來被受外界討論。圖／摘自YouTube