「美國甜心」顏值崩壞 愈挫愈勇？8年沒拍片逆勢回歸
已經8年沒有推出電影作品的梅格萊恩，竟然重回賴以成名的浪漫喜劇類型，將推出自編自導自演新作「What Happens Later」，和「X檔案」大衛達契尼扮演一對多年未見、因大雪受困機場的舊情人，彼此究竟會猛翻老帳，還是重燃愛火？雖然對手並非她的經典搭檔湯姆漢克斯，她卻覺得與大衛合作很有樂趣。
梅格萊恩曾是浪漫喜劇女王、「美國甜心」代表，近年來幾度出席公開場合，卻總讓人哀嘆顏值過了巔峰、今非昔比，更被懷疑整形失敗。不同於一些身型、外表大走樣的舊日女神，多半就此退出幕前，梅格反倒要在各方嘲諷之下，回到大銀幕上，應該已做好心理準備。她上一部電影「伊薩卡的電報」是首度自導自演，湯姆漢克斯特別客串助陣。這一回梅格又再度兼任導演，坦言在鏡頭前演戲反而是最輕鬆的部分。
梅格很自豪「What Happens Later」不少段落都是只拍兩顆鏡頭就OK，而且嚴控預算在300萬美元以內，她最紅的時候片酬至少1500萬美元，這片成本只有這數字的1/5。目前首支預告推出，梅格的演技雖仍老練，觀眾還是很難不為她明顯與過去有變化的外表而分神。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言