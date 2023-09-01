快訊

不斷更新／海葵逼近是否放颱風假？北北基桃率先宣布了

海葵颱風逼近…北部3縣市晚間大雨特報 恐下到明天

唐美雲四度赴馬來西亞藝術節 90歲長者親摺花束送團員

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
唐美雲這次馬來西亞之旅，還品嚐了許多當地美食。圖／唐美雲歌仔戲團提供
唐美雲這次馬來西亞之旅，還品嚐了許多當地美食。圖／唐美雲歌仔戲團提供

唐美雲歌仔戲團日前四度前往馬來西亞進行文化交流，率領近50名的團隊成員以校園推廣活動與兩齣經典大戲參與檳城藝術節。其中「光目女救母」，慈濟馬來西亞分會特別邀請許多長照、樂齡與熱愛藝術的觀眾齊聚欣賞，一位高齡90歲的老菩薩更親手用彩紙製作精美花束送給演員與工作人員。唐美雲表示：「近來天災人禍頻傳，希望藉由演繹凝聚大家虔誠的願力，共同迴向給深陷苦難的人，讓農曆七月以及往後的每個日子，都能充滿著孝親、歡喜與吉祥。」

第一天晚上的演出順利結束後，隔天劇團又立刻迎來兩項嚴峻挑戰，首先是要在一天之內演出兩場極度考驗演員體力與技術調度的「天鵝宴」，再來是開演時間訂在罕見的上午10點半。這意味著團隊必須在睡眠不足的狀況下摸黑早起，並以百分之百的狀態以馬拉松的方式接連完成兩場傳統大戲。擔任「天鵝宴」靈魂角色的小咪老師表示：「從來沒有一天連演兩場『天鵝宴』過，雖然累是一定會累，但看到觀眾那麼熱情，上台就完全忘記了疲勞。有趣的是，因為嗓子使用過度，隔天早上起床後還一度發不出聲音。」

對於2023馬來西亞文化交流之旅圓滿成功，唐美雲也感性地表示：「這次收穫了滿滿的感動，特別要感謝文化部、文化交流司與駐馬來西亞的支持，讓我們有機會將臺灣的歌仔戲帶到國外並且造成這麼大的迴響，而且每位觀眾都意猶未盡，不斷地相約來年再見！」

唐美雲利用空檔到檳城走走，開心和知名壁畫合影。圖／唐美雲歌仔戲團提供
唐美雲利用空檔到檳城走走，開心和知名壁畫合影。圖／唐美雲歌仔戲團提供

延伸閱讀

光看到這兩大卡司 吳慷仁：我一定要接這部戲

結婚4年！陳艾琳驚爆「婚姻關係緊張」　認下工買醉不想回家

甄妮曝髮型師道歉「覺得被利用」 談利菁公開李玟音檔：耍陰招做生意

鳳飛飛、林青霞青澀美照出土 金馬影帝柯俊雄反派現形

相關新聞

唐美雲四度赴馬來西亞藝術節 90歲長者親摺花束送團員

唐美雲歌仔戲團日前四度前往馬來西亞進行文化交流，率領近50名的團隊成員以校園推廣活動與兩齣經典大戲參與檳城藝術節。其中「...

梁朝偉駁婚變出席影展曝「無聲影片」 劉嘉玲罕見抱怨

香港影帝梁朝偉是今年威尼斯影展終身成就金獅獎得主，將於2日在典禮上公開領獎，而他與老婆劉嘉玲早於前2天出發至義大利，劉嘉...

王耀慶「披哥」受傷戴護具練舞 談「演員沒資格生病」網熱議：敬業還是矯情？

王耀慶參加「披荊斬棘的哥哥」第三季，首秀祭出個人曲「安可王」，並和鄭嘉穎、陸毅、蘇小玎合作飆高音曲目「你快回來」...

王淨遭傳「走後門拿角色」 林柏宏曝私下片場真面目

林柏宏今（1）日出席運動品牌活動，主演電影「關於我和鬼變成家人的那件事」代表台灣參賽奧斯卡獎，讓他開心引用片中台詞「不敢...

韓瑜轉行當主播！罕吐「演藝圈心酸史」：曾受到傷害

韓瑜在華視、東森超視「阿叔」中飾演一位敢愛敢恨又外剛內柔的新聞主播，韓瑜認為自己與劇中的角色很相似，她以自身的演藝工作為...

「好聲音」齊秦學員秦宇子揭沒簽約被刷掉 與那英不對盤遭白眼

曾參與「中國好聲音」第三季成為齊秦戰隊學員的秦宇子，錄製「綜藝大熱門」時被問及「好聲音」爭議，也吐露當時經歷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦