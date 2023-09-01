唐美雲四度赴馬來西亞藝術節 90歲長者親摺花束送團員

唐美雲歌仔戲團日前四度前往馬來西亞進行文化交流，率領近50名的團隊成員以校園推廣活動與兩齣經典大戲參與檳城藝術節。其中「光目女救母」，慈濟馬來西亞分會特別邀請許多長照、樂齡與熱愛藝術的觀眾齊聚欣賞，一位高齡90歲的老菩薩更親手用彩紙製作精美花束送給演員與工作人員。唐美雲表示：「近來天災人禍頻傳，希望藉由演繹凝聚大家虔誠的願力，共同迴向給深陷苦難的人，讓農曆七月以及往後的每個日子，都能充滿著孝親、歡喜與吉祥。」

第一天晚上的演出順利結束後，隔天劇團又立刻迎來兩項嚴峻挑戰，首先是要在一天之內演出兩場極度考驗演員體力與技術調度的「天鵝宴」，再來是開演時間訂在罕見的上午10點半。這意味著團隊必須在睡眠不足的狀況下摸黑早起，並以百分之百的狀態以馬拉松的方式接連完成兩場傳統大戲。擔任「天鵝宴」靈魂角色的小咪老師表示：「從來沒有一天連演兩場『天鵝宴』過，雖然累是一定會累，但看到觀眾那麼熱情，上台就完全忘記了疲勞。有趣的是，因為嗓子使用過度，隔天早上起床後還一度發不出聲音。」

對於2023馬來西亞文化交流之旅圓滿成功，唐美雲也感性地表示：「這次收穫了滿滿的感動，特別要感謝文化部、文化交流司與駐馬來西亞的支持，讓我們有機會將臺灣的歌仔戲帶到國外並且造成這麼大的迴響，而且每位觀眾都意猶未盡，不斷地相約來年再見！」