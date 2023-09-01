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梁朝偉駁婚變出席影展曝「無聲影片」 劉嘉玲罕見抱怨

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
劉嘉玲(左)、梁朝偉結婚多年，兩人時常在網路上互動，打破出軌傳言。圖／摘自微博
劉嘉玲(左)、梁朝偉結婚多年，兩人時常在網路上互動，打破出軌傳言。圖／摘自微博

香港影帝梁朝偉是今年威尼斯影展終身成就金獅獎得主，將於2日在典禮上公開領獎，而他與老婆劉嘉玲早於前2天出發至義大利，劉嘉玲並在1日貼出梁朝偉在船上喃喃自語的影片，因為影片沒有聲音，讓劉嘉玲幽默寫下「他到底在說什麼？」

梁朝偉近年參與眾多國際工作，前往美國拍攝漫威電影「尚氣與十環傳奇」以及南韓釜山影展的個人講座，劉嘉玲都在旁陪伴，由於梁朝偉生性害羞，不常公開社交，劉嘉玲甚至會在旁攝影，捕捉影帝私底下的趣味面貌，這次拍攝梁朝偉無聲講話的影片之後，有網友解讀梁朝偉的「唇語」，是在告訴劉嘉玲「海風很大」，要她戴回帽子，看來夫妻互動自然、甜蜜，兩人把握機會遊歷威尼斯玩樂，預備隔日的活動領獎，並接受一連串外媒訪問。

梁朝偉先前被網友爆出秘戀25歲的大陸歌手程瀟，更指出他已在日本替女方買房，在外更有私生子，讓女方第一時間發文怒斥「假得離譜」，不過傳聞依舊沸沸揚揚，讓一向低調的梁朝偉也忍不住發出聲明澄清「與太太劉嘉玲女士婚姻生活一直安好，強烈譴責造謠者的惡意行為」。

劉嘉玲(右)與梁朝偉感情穩定。圖／摘自微博
劉嘉玲(右)與梁朝偉感情穩定。圖／摘自微博

劉嘉玲(左)、梁朝偉結婚多年，兩人時常在網路上互動，打破出軌傳言。圖／摘自微博
劉嘉玲(左)、梁朝偉結婚多年，兩人時常在網路上互動，打破出軌傳言。圖／摘自微博

劉嘉玲陪同丈夫梁朝偉前往威尼斯影展，並拍攝梁朝偉講唇語的影片。圖／摘自微博
劉嘉玲陪同丈夫梁朝偉前往威尼斯影展，並拍攝梁朝偉講唇語的影片。圖／摘自微博

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