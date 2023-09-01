王淨遭傳「走後門拿角色」 林柏宏曝私下片場真面目

林柏宏今（1）日出席運動品牌活動，主演電影「關於我和鬼變成家人的那件事」代表台灣參賽奧斯卡獎，讓他開心引用片中台詞「不敢相信」，同片合作演員王淨最近被質疑靠人脈上位演出多部電影，他說每次看到王淨的表演，都會傳訊給她，誇讚她真的很棒，「她的實力是有目共睹的」，希望王淨不要太在意。

林柏宏誇讚王淨在各方面都很優秀，「在片場時，不管是演技，或是整個人帶給大家的氣氛都非常好」，至於自己有沒有被誤會過，他笑稱不會特別看網友批評，比較關注對他表演的看法，「像是觀眾可能認為應該怎麼演才好之類的，我都會看」

林柏宏被問代表台灣參賽，雖然很開心，但也很好奇奧斯卡評委是否會看得懂片中的民俗文化，「我也希望電影裡的笑點可以打動不同文化的人」，至於得知喜訊時在說什麼，他苦思幾秒鐘後決定為廠商打廣告，「我在穿代言的衣服」。至於劇組是否打算先慶功，他直言還不清楚，「看看要不要等中秋節的時候，大家約一攤吃飯」，不過要先等自己減肥成功，並意外提到日前體重突破生涯新高，「體脂肪將近20%，看到之後有嚇到，每天努力運動，現在降到15%、16%」。

熊仔（左起）、林柏宏、Karencici。圖／讀者提供