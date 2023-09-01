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韓瑜轉行當主播！罕吐「演藝圈心酸史」：曾受到傷害

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
韓瑜挑戰演主播，覺得太難。圖／華視提供
韓瑜挑戰演主播，覺得太難。圖／華視提供

韓瑜在華視、東森超視「阿叔」中飾演一位敢愛敢恨又外剛內柔的新聞主播，韓瑜認為自己與劇中的角色很相似，她以自身的演藝工作為例，從剛入行什麼都不懂，到現在有名氣、大家都認識她，韓瑜犧牲了自己的生活變得不愛出門，甚至連交友都覺得無法像一般人輕鬆自在。

敬業的她以前為求作品完美，危險的戲份都親自上陣，「年輕嘛！為了拼那一口氣，多少都會受到一些傷害，這些傷害到現在年紀增長，就會體現出來。」提及個性外剛內柔，韓瑜認為戲裡戲外的她，都將「剛」變成一種保護色，目的是增強自我抵抗面對外界的攻擊，但其實私底下的她是一個很悶騷的人。

首次挑戰飾演新聞主播的韓瑜，大嘆當主播真的太難，真正的主播必須臨場反應很快、腦筋非常清晰和邏輯有條理，但韓瑜自認不是一個反應靈敏的人，拍攝時必須看著讀稿機唸稿，對她來說這是很大的打擊，「看讀稿機唸稿不只是把讀稿機上的字呈現出來，你真的要去懂得這一條新聞要講的是什麼。」主播不只播報一般新聞，還有財經、國際、政治等多種新聞，需要涉獵很多門的學問，敬佩語氣表示「新聞主播真的很厲害!我對主播獻上十二萬分的敬意！」

韓瑜挑戰演主播，覺得太難。圖／華視提供
韓瑜挑戰演主播，覺得太難。圖／華視提供

韓瑜挑戰演主播，覺得太難。圖／華視提供
韓瑜挑戰演主播，覺得太難。圖／華視提供

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