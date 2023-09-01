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「好聲音」齊秦學員秦宇子揭沒簽約被刷掉 與那英不對盤遭白眼

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
YUZI秦宇子參加台綜「MUSIC MAKER 音樂主理人」。 圖／截自微博／YUZI秦宇子
YUZI秦宇子參加台綜「MUSIC MAKER 音樂主理人」。 圖／截自微博／YUZI秦宇子

大陸歌唱選秀節目「中國好聲音」最近深陷賽制不公，節目組霸凌李玟風波，還爆出有「導師轉椅費」，甚至擔任過導師的王力宏、汪峰、那英、周杰倫、陳奕迅、潘瑋柏、謝霆鋒等人還被曝光從千萬到上億台幣不等的酬勞，但金額未被證實。

而曾參與「中國好聲音」第三季成為齊秦戰隊學員的秦宇子，錄製「綜藝大熱門」時被問及「好聲音」爭議，也吐露當時經歷。

據「三立新聞網」報導，秦宇子談到導師齊秦，坦言齊秦只去了她參與的那一屆，後來就沒再去了。對於網傳導師酬勞，她表示知道齊秦的商演價，表示那是不會變的，但未透露數字。她回憶當年，錄製從凌晨就開始，試唱數十首歌，唱到嗓子都快不行了，真的很操。而據「中時新聞網」報導，秦宇子透露當年和也是導師之一的那英不對盤，頻遭對方白眼，還透露當時她已進到4強，但拒簽9年合約，結果被刷下來，雖感到不公平但並不意外。

秦宇子最近在「MUSIC MAKER 音樂主理人」中展現超高音域唱「我是花蓮」，歌唱實力受肯定讚賞，評審陳珊妮也肯定她的唱功，但認為「稍微有一點做作」，與她的對手NIO的表現力剛好一個少了，一個多了，最後秦宇子與NIO平手，雙雙晉級。

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