宋祖兒爆逃稅2億！大陸五大電視台「查無此人」疑遭封殺

大陸宋祖兒昨（31）日被爆遭實名舉報逃漏稅，消息曝光後前東家「天喜影視」火速出面撇清關係，至今宋祖兒與其工作室都尚未出面回應。目前她主演電視劇仍有4部待播，若查明屬實將會全數停播；大陸稅務總局則表示會展開調查。有眼尖網友卻發現，各大電視台已悄悄讓宋祖兒消失！

昨晚有眼尖網友發現，大陸五大電視台，北京衛視、湖南衛視、浙江衛視、江蘇衛視與安徽衛視，目前都已經悄悄將有關宋祖兒的相關微博刪除，利用搜尋功能則會出現「查無此人」，疑似已遭封殺，讓許多粉絲相當憂心。

宋祖兒疑似遭大陸五大電視台封殺。 圖/截自微博

宋祖兒疑似遭大陸五大電視台封殺。 圖/截自微博

宋祖兒疑似遭大陸五大電視台封殺。 圖/截自微博

宋祖兒疑似遭大陸五大電視台封殺。 圖/截自微博