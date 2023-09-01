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哈林是「好聲音」初代導師！兩點回應：沒人能逼我轉身

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
哈林心疼李玟的遭遇。記者吳致碩／攝影
哈林心疼李玟的遭遇。記者吳致碩／攝影

哈林庾澄慶和卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天今天出席「騎吧！哈林小隊」開播記者會，他們花了18天騎單車環島1200公里，面對媒體提及黃子佼等問題，哈林忍不住帶頭假哭，希望大家看在他們這麼辛苦的份上，把焦點放在節目內容。

雖然他直言不多提與節目無關的內容，但聽到媒體關心「中國好聲音」停播，哈林長嘆一口氣，臉上寫滿無奈，因為他是節目第一代導師，看到節目現在的風波，心情相當複雜。

哈林坦言實在難受，感嘆李玟「顯然受到不太好的對待」，想到李玟對音樂的熱情，讓他更加心疼難過。至於節目組操控導師、選手等內幕，哈林鄭重回應：「第一，我沒聽說過轉椅子要錢。第二個，沒有人能逼我轉身，要轉就是我想轉，我只能講我自己的狀況。」如今節目已經停播，哈林希望大家多關注「騎吧！哈林小隊」。

「騎吧！哈林小隊」 9月3號起台視頻道每週日晚上8:00首播、晚上10:00遠傳friDay影音獨家播出、隔週六9月9日起三立都會台晚上8:00播出、隔週六9月9日起MOMO台晚 上10:00播出。

哈林是哈林小隊的隊長。記者吳致碩／攝影
哈林是哈林小隊的隊長。記者吳致碩／攝影

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