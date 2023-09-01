吳宗憲現身「營業中」！又開罵鹿希派「你不要太過分」

「嗨！營業中」第二季本週播出最終回，大家分別邀請自己最重要的VIP親友光臨。這下子除了巨星爸爸吳宗憲、李亞明現身力挺，大家熟悉的夥伴鬼鬼吳映潔、浩子也回歸大團圓，加上范少勳、王大陸、春風陸續來到，讓整集尖叫聲歡呼不斷。

綜藝天王吳宗憲開著跑車入場，鹿希派看見爸爸，不由自主腿軟，情緒呈現警戒狀態。吳宗憲自豪地說：「姐姐Sandy來看你，爸爸也來看你！我們吳家完勝。」另一位巨星爸爸也不甘示弱，李亞明自帶氣場的步入營業場所，為兒子李玉璽加油打氣，還意外爆料「在家裡都只看他躺著休息睡覺，第一次被站著的他服務」。

眾多VIP讓夥伴們開始營業後忙得不可開交，李玉璽有些體力透支，空檔時，李玉璽看到爸爸李亞明桌上的飲料竟然說：「借我喝一口飲料，我覺得好累喔！」

鹿希派因為爸爸光臨，工作特別賣力，肚子也餓得特別快，鹿希派看著桌上的餐點對吳宗憲說：「我喝你的湯OK嗎？」結果馬上被吳宗憲罵「你不要太過分」，父子倆私底下的相處情況全都程序在螢幕上。