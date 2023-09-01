黃子佼爆婚內出軌在說誰？卜學亮現身「當眾示愛亮嫂」

哈林庾澄慶和卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天今天出席「騎吧！哈林小隊」開播記者會，他們花了18天騎單車環島1200公里，面對媒體提及黃子佼等問題，哈林忍不住帶頭假哭，希望大家看在他們這麼辛苦的份上，把焦點放在節目內容。

因為黃子佼在毀滅式爆料中，提到看似忠厚老實的朋友婚內出軌，還是舞台劇一檔一檔演不停。外界不免聯想到卜學亮，而卜學亮今天直接在記者會上對亮嫂示愛，深情表示跟老婆牽手31年，接下來會一直相伴走下去。

卜學亮透露，在黃子佼崩潰後他有嘗試關心，但後來覺得還是不要打擾人家。卜學亮沒有對號入座，哈林在旁緩頰：「我們不是外界連結通道，消息太多也沒意思，希望大家多給我們節目關注，嗚嗚嗚...。」他隨後吆喝大家趕快假哭搏同情，不希望宣傳焦點被模糊。