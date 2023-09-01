37歲8點檔女星樓心潼流產「自責又焦慮」 向老天許願「健康寶寶」報到了！
37歲8點檔女星樓心潼7月時宣布懷孕，同時早已悄悄成為人妻，她接受「嬰兒與母親」雜誌訪問，吐露曾流產，有一段時間很自責、很焦慮，「我是不是哪裡做得不好？」、「我怎麼都沒辦法懷孕？」這次終於「做人成功」，坦言既開心又害怕。
樓心潼特別感謝黃鐙輝夫妻的開導，要她放鬆心情，活在當下，去做自己喜歡的事，專注做好現在該做的每一件事。後來她也慢慢學著放開胸懷，去做自己想做的事，多看美好的事物，並向老天爺許願：「我希望有一個很可愛、很健康的寶寶，如果我有這個寶寶，我會帶著他做各式各樣的事！」
因樓心潼甲狀腺亢進，心跳動不動就飆高到135，醫師提醒她，要做一個優雅的人，動作要放慢，心跳才會跟著慢下來。除了心態上做了蠻大的調整之外，新陳代謝科醫師也叮囑她，吃飯要正常，作息要正常。之前拍戲的關係，樓心潼的生活經常是日夜顛倒的，半夜被call就要出門，作息很亂，就連已經沒有拍戲的這幾年，剛開始也幾乎是等到5、6點太陽都露臉了才睡得著。
一切的調整剛好在懷孕的時候開始奏效，現在樓心潼作息變得正常，「晚上大概11、12點就想睡覺，早上9、10點自然醒來。」此外，樓心潼懷孕後，老公變得非常貼心，「他希望我不要碰清潔劑，所以家裡的碗都是他負責清洗；他怕我會彎腰去清貓砂，所以叮囑我不要做，每天都是他去清。」且每次產檢都相陪，讓她幸福度過孕期。
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