快訊

侯友宜見面破冰換來郭台銘突襲參選 整合咖啡只剩苦澀

陸醫療反腐逮上萬人 罕見抓退休諸侯預告政治風暴將至

海葵轉中颱！新北堤外停車場晚上7時起只出不進

鳳飛飛、林青霞青澀美照出土 金馬影帝柯俊雄反派現形

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
「我是一片雲」林青霞（右）和秦漢。圖／桃園電影節提供
「我是一片雲」林青霞（右）和秦漢。圖／桃園電影節提供

第10屆桃園電影節今（31日）宣布閉幕片為今年坎城影后得獎作「春風勁草」（About Dry Grasses，原譯《關於枯草》），並放映導演努瑞貝其錫蘭（Nuri Bilge Ceylan）21年來入選坎城競賽的7部影片，是錫蘭在台有史以來最完整的放映片單。焦點影人單元企畫再一彈「飛上彩虹」，回眸桃園大溪女兒鳳飛飛的電影經典，包括侯孝賢導演「風兒踢踏踩」等4部懷舊之作。

帽子天后鳳飛飛出生於桃園縣大溪鎮，桃園電影節第10屆特別企畫4個焦點影人單元，其一聚焦鳳飛飛，放映她第一部主演的電影1979年陳俊良執導的「春寒」。片中她是太平山林場千金，邂逅由梁修身扮演的幫傭大嬸之子，雖然一見鍾情，愛情卻並未順遂。此片開啟了鳳飛飛悲情女的大銀幕形象。

淒美延續到她第2部主演電影「秋蓮」，二度攜手梁修身，同樣是扣人心弦的愛戀悲劇。這回她身為孤苦無依的童養媳，每日苦悶生活的樂趣，是與鐵鋪家男孩共同挑水，他們相知相惜而私定終身；怎料金馬影帝柯俊雄飾演嗜賭成性的反派出現，開始一切夢魘。本片有為電影打造的「又見秋蓮」、「小路上」、「情在深處」等插曲被無數影歌迷「鳳」為一代瑰寶。此片導演賴成英於2022年獲金馬獎終身成就獎，編劇則是侯孝賢。

侯孝賢以導演身分再與鳳飛飛合作為1981年「風兒踢踏踩」，由鳳飛飛、鍾鎮濤、陳友主演。描述鳳飛飛飾演的攝影助理，既有廣告導演追求，又邂逅了正等待角膜移植的醫生，三人情愛拉扯，不但翻轉傳統性別觀看視角立場，這部侯導的第2部長片，是他少見的輕喜劇類型的商業片，同時也開啟他自然寫實風格。

今年桃影「焦點影人」將放映土耳其大師努瑞貝其錫蘭「幽微的風景」專題，選映他自2002年到2023年入選坎城競賽片的7部影片，幾乎囊括坎城所有重要大獎，包括勇奪最佳影片金棕櫚獎的「冬日甦醒」（Winter Sleep，2014），榮獲最佳導演獎的「3隻猴子」（3 Monkeys，2008），榮獲評審團大獎的「安那托利亞故事」（Once Upon a Time in Anatolia，2011）與「遠方」（Distant，2002），後者更勇奪雙料影帝大獎，以及奪得本屆影后大獎的《春風勁草》（About Dry Grasses，原譯《關於枯草》），還有榮獲國際影評人費比西獎的《適合分手的天氣》（Climate，2006）和錫蘭反攻家鄉橫掃土耳其影協獎最佳影片等6項大獎的《野梨樹》（Wild Pear Tree，2018)。

「我是一片雲」林青霞。圖／桃園電影節提供
「我是一片雲」林青霞。圖／桃園電影節提供
「秋蓮」鳳飛飛（左）、梁修身。圖／桃園電影節提供
「秋蓮」鳳飛飛（左）、梁修身。圖／桃園電影節提供
「春寒」鳳飛飛。圖／桃園電影節提供
「春寒」鳳飛飛。圖／桃園電影節提供

延伸閱讀

28歲網紅「每月發薪2.1億」 剪輯師薪水最高84萬

苦苓遭詐騙認「一時鬼迷心竅」 釣出一堆苦主

不甩私生子傳聞！ 劉嘉玲突公開梁朝偉私下一面 威尼斯甜放閃

宋祖兒爆逃稅2億！大陸五大電視台「查無此人」疑遭封殺

相關新聞

鳳飛飛、林青霞青澀美照出土 金馬影帝柯俊雄反派現形

第10屆桃園電影節今（31日）宣布閉幕片為今年坎城影后得獎作「春風勁草」（About Dry Grasses，原譯《關於...

傻眼！國家音樂廳運近千萬義大利國寶琴 竟被他彈斷

跨界鋼琴家Rick張育瑞日前於Zepp New Taipei舉辦人生首場大型跨界鋼琴演奏會，這場跨界演奏會不僅吸引滿場樂...

獨／董至成赴陸再試水溫 驚覺熟識的公司竟倒閉一半

董至成疫情前赴日發展2年，沒想到和老婆聚少離多最後引發婚變，如今疫情趨緩，是否將繼續赴大陸打拚，他表示，「前陣子我去了一...

甄妮為李玟爭正義「沒結果就不能停」 曝遭騷擾：終於殺來了

李玟生前淚訴遭「中國好聲音」節目組侮辱，甚至傳出被設計而在舞台上摔倒，和李玟私交甚篤的資深藝人甄妮氣炸，持續透過社群發聲，要為李玟...

遭求償300萬演唱會唱酬 澎恰恰回應了

藝人澎恰恰（原名彭樟燦，後改名彭高尚），2年前和邦尼國際公司簽約要在中興大學惠蓀堂舉辦「澎恰恰人生情歌演唱會」，未料收了...

55歲最強美魔女林葉亭近況曝光 靠這三項抗老化長這樣

55歲女星林葉亭堪稱最強美魔女，她31日出席柴智屏跨界電商市場養髮產品「激活魔法」活動，透露自己養生秘訣，會靠運動三管齊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦