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傻眼！國家音樂廳運近千萬義大利國寶琴 竟被他彈斷

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
國家音樂廳運來價值900多萬義大利國寶琴Fazioli F278，竟被Rick張育瑞彈斷。圖／碩樂國際娛樂提供
國家音樂廳運來價值900多萬義大利國寶琴Fazioli F278，竟被Rick張育瑞彈斷。圖／碩樂國際娛樂提供

跨界鋼琴家Rick張育瑞日前於Zepp New Taipei舉辦人生首場大型跨界鋼琴演奏會，這場跨界演奏會不僅吸引滿場樂迷朝聖，也邀來樂團「體熊專科」跨界協演，並從國家音樂廳運來價值900多萬的義大利國寶琴Fazioli F278作為演奏琴，讓人見證到年僅24歲、畢業於伯克利音樂學院研究所的Rick精湛的琴藝。

Rick演出除了展現琴藝，更得面臨舞台上臨時狀況的挑戰，就在演出到一半時，這台被譽稱鋼琴界的法拉利出現了狀況，中低音的琴弦當場被彈斷，Rick哭笑不得說：「以前在練習的時候有過好幾次把弦彈斷的經驗，但從來沒有在大型現場演出斷弦過，當天剛好是我的農曆生日，這一定是生日驚喜！」

Rick形容，當下有被稍微嚇到，因為擔心觀眾的聆聽品質受到影響，加上是特別從國家音樂廳運過來的昂貴名琴，不知道會不會有賠償問題；Fazioli鋼琴方反倒貼心地關心音樂家演出有沒有受到影響，Fazioli台灣代理張景峯董事長表示，先前完全沒有人彈斷琴弦過，大器說將會處理斷弦的鋼琴；演奏會執行導演事後跟Rick說：「這場演出根本就是雲霄飛車，不誇張，這比我做田馥甄或蔡依林更緊張。」

因為琴弦斷裂需時間處理，Rick展現機智開放現場觀眾點歌，首先是彈奏莫文蔚「慢慢喜歡你」展現即興演奏的能力，驚喜的是當觀眾以為要結尾了，Rick左手持續彈著鋼琴、右手則拿起麥克風說：「我們音樂不要停，你們還想聽什麼？」聽眾接連點了彭佳慧「大齡女子」與李榮浩「烏梅子醬」，獲得觀眾掌聲不斷。

Rick非常感謝觀眾們支持與包容：「現場總是有意料之外的事，所幸製作團隊都非常的專業沒有影響到觀眾的觀賞品質。」而即興演出影片在網路上流傳分享，釣出「大齡女子」原唱彭佳慧留言，她看到影片後，主動追蹤了Rick並且轉發限時動態，寫「會彈鋼琴的男生好迷人喔」，讓Rick受寵若驚，更是深深感動、期許未來有機會能與金曲歌后同台合作一起玩音樂。

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