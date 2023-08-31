快訊

U18世界盃／孫易磊7局8K飆速151公里 中華隊完封勝澳洲

獨／董至成赴陸再試水溫 驚覺熟識的公司竟倒閉一半

聯合報／ 記者葉君遠／專訪
董至成瘦身後決定留在台灣工作，也更有時間陪伴兒子。記者沈昱嘉／攝影
董至成瘦身後決定留在台灣工作，也更有時間陪伴兒子。記者沈昱嘉／攝影

董至成疫情前赴日發展2年，沒想到和老婆聚少離多最後引發婚變，如今疫情趨緩，是否將繼續赴大陸打拚，他表示，「前陣子我去了一次，那裡的經濟緊張，大學生、底層工人至少一半以上陷入失業，我走了一輪跟過去合作過的公司聯絡，發現北、上、廣、深圳重要城市的製作公司、傳媒一半倒閉，就連當年我在北京簽約的經紀公司也不見了，現在都改直播賣貨。」

相關新聞：獨／腦滿腸肥怕猝死 董至成3個月瘦15公斤找回失聯器官

他3年前和結褵21年的妻子離婚，當時宛如晴天霹靂，冷靜過後慢慢接受一切，時值台灣疫情爆發，他沒回大陸，留在家鄉工作，但台灣演藝圈也不景氣，曾表態想回和胡瓜搭檔多年的「綜藝大集合」，但節目並無意願。最近他花了3個月從88公斤一路甩肉回到73公斤，他說New look，New change，「瘦下來後，接業配、拍抖音、賣產品，工作漸漸變多」。

他說，「大陸那邊，疫情期間，餐廳倒了幾10萬家，後來撐過來的，大家以為能賺很多，但其實不然，開放後，民眾反而不敢花錢，賺到的，不是先還之前的債務，就是存起來不敢花，因為大家都心有餘悸，不知道之後還會有什麼災難和意外，很多店家根本賺不到錢，經濟很緊張。我跟兒子互動非常好，要我像過去每月花10至15天飛大陸，我真的不行，未來那邊有短期像1至2個月的戲要拍，我會接，目前決定暫時留在台灣。」

為了陪兒子更長遠的路，董至成努力健身運動。記者葉君遠／攝影
為了陪兒子更長遠的路，董至成努力健身運動。記者葉君遠／攝影

董至成每周重訓超過2天，每次1個多小時。記者葉君遠／攝影
董至成每周重訓超過2天，每次1個多小時。記者葉君遠／攝影

延伸閱讀

柴智屏斜槓考上頭皮管理師 張立昂酒醉鬧事下場曝光

去年12月才生女兒 徐佳瑩突宣佈變「3寶媽」淚崩了

黃文星場邊漏網「累到度估」 網爆雷：有人要領便當？

蔡阿嘎遊日本曬「行李箱專車」壯觀畫面：買好買光為國爭光

相關新聞

獨／董至成赴陸再試水溫 驚覺熟識的公司竟倒閉一半

董至成疫情前赴日發展2年，沒想到和老婆聚少離多最後引發婚變，如今疫情趨緩，是否將繼續赴大陸打拚，他表示，「前陣子我去了一...

甄妮為李玟爭正義「沒結果就不能停」 曝遭騷擾：終於殺來了

李玟生前淚訴遭「中國好聲音」節目組侮辱，甚至傳出被設計而在舞台上摔倒，和李玟私交甚篤的資深藝人甄妮氣炸，持續透過社群發聲，要為李玟...

遭求償300萬演唱會唱酬 澎恰恰回應了

藝人澎恰恰（原名彭樟燦，後改名彭高尚），2年前和邦尼國際公司簽約要在中興大學惠蓀堂舉辦「澎恰恰人生情歌演唱會」，未料收了...

55歲最強美魔女林葉亭近況曝光 靠這三項抗老化長這樣

55歲女星林葉亭堪稱最強美魔女，她31日出席柴智屏跨界電商市場養髮產品「激活魔法」活動，透露自己養生秘訣，會靠運動三管齊...

宋祖兒被爆逃漏稅 網傳「員工實名舉報」前東家急發聲明撇清關係

宋祖兒被爆逃漏稅！陸網今（31）日傳出25歲女星宋祖兒被前員工實名舉報逃稅，金額達4500萬人民幣（約1.96億台幣），爆料指她透過拆分合約合私人帳戶收款的方式避稅，還因片酬問題註銷關聯的3家公司，並

打臉黃子佼！吳宗憲驚爆「繳稅6億」：演藝圈最有錢藝人

台灣近來＃MeToo風波延燒，名主持人黃子佼也深陷其中，當時還爆料吳宗憲「感情複雜」、「欠錢不還」。對此，近日吳宗憲則出面反擊，強調自己連繳稅金都繳了6億，還自爆自己隨時都可能離開演藝圈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦