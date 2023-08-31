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新股抽籤紅包又來了！這檔抽中現賺4.6萬 報酬率35.9％

遭求償300萬演唱會唱酬 澎恰恰回應了

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
澎恰恰努力工作償還債務。圖／摘自臉書
澎恰恰努力工作償還債務。圖／摘自臉書

藝人澎恰恰（原名彭樟燦，後改名彭高尚），2年前和邦尼國際公司簽約要在中興大學惠蓀堂舉辦「澎恰恰人生情歌演唱會」，未料收了對方300萬元報酬卻沒如期舉行，邦尼公司提告全額求償，澎恰恰經法院傳喚沒到庭、未提任何書狀爭執；台中地院判澎恰恰應給付對方300萬元，可上訴。

澎恰恰經紀人對此表示，當時因為疫情因素，所以演唱會才無法舉辦，而澎恰恰也確實收了300萬唱酬，目前也正在想辦法分期歸還，因為並非廠商的問題，所以澎恰恰不會上訴，只希望能盡力償還廠商的300萬。

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