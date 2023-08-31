遭求償300萬演唱會唱酬 澎恰恰回應了
藝人澎恰恰（原名彭樟燦，後改名彭高尚），2年前和邦尼國際公司簽約要在中興大學惠蓀堂舉辦「澎恰恰人生情歌演唱會」，未料收了對方300萬元報酬卻沒如期舉行，邦尼公司提告全額求償，澎恰恰經法院傳喚沒到庭、未提任何書狀爭執；台中地院判澎恰恰應給付對方300萬元，可上訴。
澎恰恰經紀人對此表示，當時因為疫情因素，所以演唱會才無法舉辦，而澎恰恰也確實收了300萬唱酬，目前也正在想辦法分期歸還，因為並非廠商的問題，所以澎恰恰不會上訴，只希望能盡力償還廠商的300萬。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言