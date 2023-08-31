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55歲最強美魔女林葉亭近況曝光 靠這三項抗老化長這樣

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
林葉亭。記者王聰賢/攝影
林葉亭。記者王聰賢/攝影

55歲女星林葉亭堪稱最強美魔女，她31日出席柴智屏跨界電商市場養髮產品「激活魔法」活動，透露自己養生秘訣，會靠運動三管齊下維持體力。她大兒子加盟柴智屏經紀公司，處女作電影「成功補習班」即將上映，小兒子則考上陽明醫學院，讓她笑說：「我現在真的解脫了！」

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身為凍齡達人，對於保養秘訣，林葉亭說自己並沒有老化焦慮，但比較在乎體力有沒有辦法維持：「會去運動、空中瑜伽、跳舞維持體力。」如果沒有空去健身房，手機裡也有跟練的App，對身材管理相當自律。但吃的倒是不忌口，只是一天控制攝入1400大卡以下，笑說柴姐才是真的自律達人：「她很注重飲食！這個不吃那個不吃，很忌口！都要我們去她家分吃甜食」。

林葉亭的大兒子邱以太目前是柴智屏公司的新人，主演的新電影「成功補習班」即將上映，身為媽媽的她坦言有票房壓力，但兒子相對沒什麼壓力，「我覺得他演得還不錯，我一定要包場的啊！贊助一下藍正龍（導演）！」邱以太在劇中獻出螢幕初吻給詹懷雲，林葉亭笑說：「螢幕初吻獻給男生，他說他好緊張。」對於兒子的感情，林葉亭心態開放，「他喜歡男生我會接受啊，我覺得那只是對愛的一種表達，他是同性我也會接受。」唯一擔心的是前幾天兒子告訴她，最近又接了一部電影要演出暗黑殺人的角色，她唯一擔心的是兒子會走不出來。

至於小兒子則從美國大學轉回台灣念，還插班考取了陽明醫學院，原本在美國學費一年要8萬美金，前幾天她收到小兒子的學費單一看，「才3萬多，是我繳過最便宜的學費」。她說自己不是虎媽類型兒子，只要兒子不學壞，適性發展。但是兒子目前都有目標也會賺錢，讓她已經解脫放下重擔。

柴智屏（中）斜槓成立電商，邀請林葉亭（左）、李明川一同合作。記者王聰賢/攝影
柴智屏（中）斜槓成立電商，邀請林葉亭（左）、李明川一同合作。記者王聰賢/攝影

林葉亭。記者王聰賢/攝影
林葉亭。記者王聰賢/攝影

林葉亭。記者王聰賢/攝影
林葉亭。記者王聰賢/攝影

柴智屏（中）斜槓成立電商，邀請林葉亭（左）、李明川一同合作。記者王聰賢/攝影
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林葉亭。記者王聰賢/攝影
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