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宋祖兒被爆逃漏稅 網傳「員工實名舉報」前東家急發聲明撇清關係

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
宋祖兒。 圖／截自微博／宋祖兒lareina
宋祖兒。 圖／截自微博／宋祖兒lareina

宋祖兒被爆逃漏稅！陸網今（31）日傳出25歲女星宋祖兒被前員工實名舉報逃稅，金額達4500萬人民幣（約1.96億台幣），爆料指她透過拆分合約合私人帳戶收款的方式避稅，還因片酬問題註銷關聯的3家公司，並用工作室名義接戲，收入來源性質已變。爆料內容還稱她已被約談。

消息爆出後宋祖兒本人與「宋祖兒工作室」截至目前尚未回應，而前東家「喜天影視」急發聲明，說明和宋祖兒合約已於2022年11月28日到期，表示雙方在合約期間內合作愉快，經查也未發現有內部員工實名舉報宋祖兒涉嫌逃稅的情況。「喜天影視」也解釋和宋祖兒合作期間內的財務處理方式，表示「自2020年10月起，該藝人及其家人已將財務資料全部拿走並由其自行管理。此後與該藝人關的財務核算和納稅申報，我司均未參與，也並不知曉。」

宋祖兒6歲時童星出道，今年25歲，以作品「寶蓮燈前傳」、「喬家的兒女」為人熟知，而她目前有和任嘉倫合作的「無憂渡」，和劉宇寧合作的「折腰」待播出，今傳出逃稅，網友她希望儘快回應，別讓戲劇搭檔受牽連。

宋祖兒前東家發聲明。 圖／截自微博／喜天影視
宋祖兒前東家發聲明。 圖／截自微博／喜天影視

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