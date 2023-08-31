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打臉黃子佼！吳宗憲驚爆「繳稅6億」：演藝圈最有錢藝人

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
吳宗憲。記者王聰賢／攝影
吳宗憲。記者王聰賢／攝影

台灣近來＃MeToo風波延燒，名主持人黃子佼也深陷其中，當時還爆料吳宗憲「感情複雜」、「欠錢不還」。對此，近日吳宗憲則出面反擊，強調自己連繳稅金都繳了6億，還自爆自己隨時都可能離開演藝圈。

吳宗憲近日飛在直播上談起近來遭黃子佼點名「感情複雜」、「欠錢不還」事件。談到被黃子佼點名「欠錢不還」，他則自誇台灣演藝圈最有錢的人就是自己，還驚爆：「我單單繳稅就繳了5、6億，我沒有欠政府半毛稅金，全都勇敢扛下」。

此外，被黃子佼指控「愛情觀混亂」，吳宗憲則出面解釋，其實當時很想第一時間出來解釋，他所交往過的就那幾個，其中還提到曾交往過陳姓前女友，幸好當時記者提醒對方是已婚身分，他才毅然決然分手。他強調，自己對感情一向負責，也不曾對其他人性騷。

最後，吳宗憲則突然脫口說：「我隨時都可能會離開⋯⋯演藝圈。」，中間停頓了一下讓在場所有人都嚇壞，一旁小鐘還要吳宗憲保重，吳宗憲哭笑不得的說：「你才保重咧！」

吳宗憲上直播透露自己光繳稅就繳6億，打臉黃子佼的爆料傳聞。 圖／擷自facebook。
吳宗憲上直播透露自己光繳稅就繳6億，打臉黃子佼的爆料傳聞。 圖／擷自facebook

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