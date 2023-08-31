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Selina已經生了？Ella 5度翻桌怒了 回應藏玄機

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
Ella出席代言活動。記者梅衍儂／攝影
Ella出席代言活動。記者梅衍儂／攝影

Selina預產期逼近，好姐妹Ella今（31）日出席電商代言活動透露昨天才和Selina、Hebe聚餐，被問到Selina是不是已經誕下兒子「小腰果」，Ella左閃右躲不願正面回答，更是5度「翻桌」怒喊：「不要再問了！」

Ella擔任「天后闆妹」的膠原蛋白商品代言人，她表示希望自己外貌和心理都能保持彈性；問到Selina生產一事，她語帶曖昧說：「事情就讓我保留一下。」莫非已經順利目睹接生過程？她說：「沒有啦，順其自然，如果有機會遇得到、親眼目睹搖滾區當然好，但這是沒辦法預測的，我也很想遇到。」

Ella如此回應，更引發好奇，被問到難不成昨天3人聚會就是在月子中心、有沒有幫Selina挑滿月的雞腿油飯？她招架不住，佯裝發怒說：「為什麼她兒子油飯要我挑啦！沒有啦！」數度起身想翻桌，還一度關上記者的電腦，惹得現場爆笑聲不斷。

Ella表示已想好送成長椅給Selina，「勁寶也用很久，是非常實用的禮物，我也想送地墊給她，反正我是過來人，會準備得很齊全。」透露有跟Selina分享有時間休息就多休息，「因為小孩生出來是沒辦法退貨的。」

問到下月11日S.H.E出道22周年會有什麼慶祝活動，Ella又語帶玄機說：「只能說可能會有驚喜⋯嗎？也許要認真聽聽看喔！」

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