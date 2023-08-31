獨／停工兩個月陪黃子佼 孟耿如做好心理準備9月底復工
藝人黃子佼捲入性騷風波，本月4日經北檢複訊，諭令35萬元交保，後續發展由司法調查中，而他的妻子孟耿如一舉一動備受外界關心，近來傳出孟耿如可能會於9月底復出，做好面對媒體的心理準備。
孟耿如近來頻繁在社群有感而發，成為她和外界溝通的管道，今年7月黃子佼發生事情以來，都由孟耿如堅強獨自面對外界，讓人不禁佩服她的勇氣與心胸，就連她7月份在白石畫廊舉行「ARU幻夢星空」畫展開幕酒會都取消，沒有本人出席，整整停工兩個月。
她近日頻頻曬出母女照，分享親子共讀日常時光，並暖心寫下對女兒的真情喊話「希望未來的妳幸福快樂就好了，這樣的，就好了，好像不容易，但我們會努力的」看出為母則強的心情。
孟耿如近日調整心情，深知不可能永遠不出現面對，據知9月底將會出席記者會，已經做好面對媒體的心理準備。
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