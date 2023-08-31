舒淇「全黑深V禮服」超性感 驚艷威尼斯影展紅毯

第80屆威尼斯影展盛大開幕，受到演員工會罷工影響，開幕星光不如往年璀璨，但是擔任主競賽評審的舒淇仍走上紅毯，穿著深V黑色禮服，性感好身材完全展現，被外媒稱讚是「紅毯第一美」，辣翻紅毯，舒淇自己也在微博發文，「已經開始期待了」，期許能看到許多好電影。

舒淇是繼由鞏俐、張曼玉之後，第3位在歐洲3大電影節擔任主競賽單元評審的華裔女星，更是台灣第一人，先前舒淇已經擔任柏林影展、坎城影展的主競賽評審。除了舒淇之外，梁朝偉本周稍晚也會出席威尼斯影展領取終身成就金獅獎，在開幕典禮上上，大會先頒發終身成就獎給另一位得主，義大利女導演Liliana Cavani。

評審團主席達米恩查澤雷身為好萊塢的年輕新銳導演，曾執導「樂來越愛你」、「巴比倫」等片，稍後出席記者會，還特別穿上力挺罷工的T恤，與威尼斯影展總監等人對好萊塢喊話，「藝術重於內容」。

「今天是好萊塢編劇罷工的第121天，演員罷工的第48天，我認為最基本的事，每件藝術品都有自身的價值，而非只是過程中的一部分內容」，達米恩力挺罷工，並不擔心此屆威尼斯影展會受影響，也希望編劇、演員這些影人可以趕快爭取到他們應有的權益。

威尼斯影展開幕，評審團全數出席亮相。(歐新社)

舒淇亮麗登上威尼斯影展紅毯。(歐新社)

評審團主席達米恩查澤雷力挺編劇工會、演員工會罷工。(歐新社)