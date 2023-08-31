快訊

2023《台灣米其林指南》星級餐廳完整名單！「頤宮」6度蟬聯三星、2家首升三星、台南仍無緣摘星

日專家到台鐵富岡機廠獻花 王薇君竟在車廂翻出罹難者頭蓋骨

舒淇「全黑深V禮服」超性感 驚艷威尼斯影展紅毯

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
舒淇亮麗登上威尼斯影展紅毯。(歐新社)
舒淇亮麗登上威尼斯影展紅毯。(歐新社)

第80屆威尼斯影展盛大開幕，受到演員工會罷工影響，開幕星光不如往年璀璨，但是擔任主競賽評審的舒淇仍走上紅毯，穿著深V黑色禮服，性感好身材完全展現，被外媒稱讚是「紅毯第一美」，辣翻紅毯，舒淇自己也在微博發文，「已經開始期待了」，期許能看到許多好電影。

舒淇是繼由鞏俐、張曼玉之後，第3位在歐洲3大電影節擔任主競賽單元評審的華裔女星，更是台灣第一人，先前舒淇已經擔任柏林影展、坎城影展的主競賽評審。除了舒淇之外，梁朝偉本周稍晚也會出席威尼斯影展領取終身成就金獅獎，在開幕典禮上上，大會先頒發終身成就獎給另一位得主，義大利女導演Liliana Cavani。

評審團主席達米恩查澤雷身為好萊塢的年輕新銳導演，曾執導「樂來越愛你」、「巴比倫」等片，稍後出席記者會，還特別穿上力挺罷工的T恤，與威尼斯影展總監等人對好萊塢喊話，「藝術重於內容」。

「今天是好萊塢編劇罷工的第121天，演員罷工的第48天，我認為最基本的事，每件藝術品都有自身的價值，而非只是過程中的一部分內容」，達米恩力挺罷工，並不擔心此屆威尼斯影展會受影響，也希望編劇、演員這些影人可以趕快爭取到他們應有的權益。

威尼斯影展開幕，評審團全數出席亮相。(歐新社)
威尼斯影展開幕，評審團全數出席亮相。(歐新社)

舒淇亮麗登上威尼斯影展紅毯。(歐新社)
舒淇亮麗登上威尼斯影展紅毯。(歐新社)

評審團主席達米恩查澤雷力挺編劇工會、演員工會罷工。(歐新社)
評審團主席達米恩查澤雷力挺編劇工會、演員工會罷工。(歐新社)

舒淇。(路透)
舒淇。(路透)

相關新聞

舒淇「全黑深V禮服」超性感 驚艷威尼斯影展紅毯

第80屆威尼斯影展盛大開幕，受到演員工會罷工影響，開幕星光不如往年璀璨，但是擔任主競賽評審的舒淇仍走上紅毯，穿著深V黑色禮服，性感好身材完全展現

謝忻不看「綜藝大集合」 拒當Showgirl：我是主持人

謝忻昨天一早開直播和粉絲閒聊，分享自己最近遇到的奇人異事，她說自從獨立接案後，一堆奇怪的邀約也跟著上門，有要她推銷產品的、請她介紹女友的

李玟生前「37秒音檔」曝光 腿傷加劇淚崩：我現在好嚴重

之前李玟生前一段控訴「中國好聲音」的錄音檔，引發後續軒然大波，現在大陸網上又再傳出一段李玟37秒的音檔，內容是她受不了腿傷的疼痛忍不住淚崩

苦苓遭詐騙認「一時鬼迷心竅」 釣出一堆苦主

67歲作家苦苓近日傳出遭詐騙，他坦承看到臉書廣告後，忍不住下單購買了一件西裝外套，不料收到後卻驚覺穿起來不一樣，便將過程PO上網呼籲網友們小心留意。

王傑驚爆「遭下毒毀嗓音」 知情者揭露內幕

曾以「一場遊戲一場夢」唱響歌壇的王傑，2017年他突然在微博宣布退出演藝圈震驚各界，他還在文中提到「原有嗓音已不復在」，讓外界不禁聯想他曾在節目自爆「飲料遭到下毒導致嗓子被毒啞」的往事有關。當

宮﨑駿「蒼鷺與少年」海報藏巧思 獻給台灣一份大禮

日本動畫大師宮﨑駿新片「蒼鷺與少年」中文版海報公開，作為宮﨑駿相隔多年的新作，又傳出是大師封筆之作，一舉一動受到極大關注...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦