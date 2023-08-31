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謝忻不看「綜藝大集合」 拒當Showgirl：我是主持人

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
謝忻開直播分享最近的心路歷程。圖／摘自臉書
謝忻開直播分享最近的心路歷程。圖／摘自臉書

謝忻昨天一早開直播和粉絲閒聊，分享自己最近遇到的奇人異事，她說自從獨立接案後，一堆奇怪的邀約也跟著上門，有要她推銷產品的、請她介紹女友的，甚至還有人寄裸照給她，讓她忍不住想要報警。她透露9月中就要出國，在此之前歡迎各大製作單位或廠商敲她通告，補貼一點旅費。其中還有網友問她是否還有在看「綜藝大集合」，她直白回答「再也沒有」，似乎不想再和這節目有瓜葛。

謝忻利用梳化時間和粉絲閒聊，有網友問她「還有在看『綜藝大集合』嗎？」她回「我沒有在看那個節目了，sorry，那節目自從少了一位女主持人後我就再也沒看了，不管它加了多少個主持人進去，我再也不看這個節目了，那什麼節目啊，聽都沒聽過，sorry」，接著她又補充「反正我今生今世跟這個節目無關了，我把金鐘獎燒掉了」，隨後警覺大笑「記者不要抄！」

她也說，還有人邀約她去當Showgirl，她委婉拒絕「Showgirl需要年輕、漂亮、身材好，我應該比較不適合」，對方還不放棄，誇她至照片看起來很適合，她表明自己是主持人，對方居然回「我們Showgirl也有在接主持」，讓她大翻白眼：「有工作大家一起做，但拜託要找Showgirl不要找我，我是主持人，雖然主持的時光已經離我很遠了，如果你給我主持人的價格，我會。」希望這些奇怪的邀約不要來亂。

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