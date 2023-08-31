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李玟生前「37秒音檔」曝光 腿傷加劇淚崩：我現在好嚴重

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
李玟。 圖／擷自臉書
李玟。 圖／擷自臉書

之前李玟生前一段控訴「中國好聲音」的錄音檔，引發後續軒然大波，現在大陸網上又再傳出一段李玟37秒的音檔，內容是她受不了腿傷的疼痛忍不住淚崩。

在這段疑似李玟傳給好友的37秒音檔中，聲音聽起來非常沙啞，「hello，親愛的，如果你現在有空，我起來了，你可以打給我嗎？我的腿好難受，不是跟你分享負面的東西喔！就是太難受，吃也不行，坐也不行，走也不行，我現在好嚴重喔（嗚咽哭聲），反正讓你去快點打給我」

這段音檔曝光後，網友都為李玟感到心疼，「聽著都痛死了，CoCo腿太痛了，忍不住尋求安慰，還要顧念朋友，不是跟你分享負面，難以想像最後的時光經歷怎樣的身心煎熬」、「從這個錄音看，她真的狀態很不好」、「她真的好難受，聽得讓人好心疼」。

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