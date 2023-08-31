苦苓遭詐騙認「一時鬼迷心竅」 釣出一堆苦主

67歲作家苦苓近日傳出遭詐騙，他坦承看到臉書廣告後，忍不住下單購買了一件西裝外套，不料收到後卻驚覺穿起來不一樣，便將過程PO上網呼籲網友們小心留意。

苦苓昨（30日）在臉書發文，坦承在臉書遇到詐騙陷阱，並寫下：「雖然有點丟臉我還是要說：我一時鬼迷心竅，在FB上花一千多元買了這件西裝，貨到付款後打開一看，質料非常的差，款式也和廣告上的不一樣，根本是一件穿出去會丟臉的爛衣服——自己亂買是活該，希望大家別上當！」

消息一出，網友們紛紛留言分享自己在臉書遭購物詐騙的經歷，「我也曾在臉書買過一套泳裝，質料非常差，你不是孤單的」、「苦大哥，FB上面廣告都不能買，我媽也買了幾件根本跟實品不一樣的」、「我也有相同經驗，現在都一定要到實體店面比較ok!」、「真的要早點覺悟網路貨」、「哈哈，我看過這個廣告，很想買，謝謝苦大師幫忙開箱」、「我曾經在FB買3千多的發電機.結果寄行動電源來」、「千萬別在臉書上買東西，我已經被騙了3次有夠蠢」。