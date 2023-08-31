快訊

易寶宏「誤准」到外役監懲處層級拉高 台北監獄總務科長記申誡

iPhone 15未出就有新配件！鏡頭貼「就是這些顏色」網驚見1點洩新機差異

直播／得獎公布！2023《台灣米其林指南》上榜名單持續更新

苦苓遭詐騙認「一時鬼迷心竅」 釣出一堆苦主

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
苦苓自爆遭臉書購物詐騙。 圖／截自苦苓臉書
苦苓自爆遭臉書購物詐騙。 圖／截自苦苓臉書

67歲作家苦苓近日傳出遭詐騙，他坦承看到臉書廣告後，忍不住下單購買了一件西裝外套，不料收到後卻驚覺穿起來不一樣，便將過程PO上網呼籲網友們小心留意。

苦苓昨（30日）在臉書發文，坦承在臉書遇到詐騙陷阱，並寫下：「雖然有點丟臉我還是要說：我一時鬼迷心竅，在FB上花一千多元買了這件西裝，貨到付款後打開一看，質料非常的差，款式也和廣告上的不一樣，根本是一件穿出去會丟臉的爛衣服——自己亂買是活該，希望大家別上當！」

消息一出，網友們紛紛留言分享自己在臉書遭購物詐騙的經歷，「我也曾在臉書買過一套泳裝，質料非常差，你不是孤單的」、「苦大哥，FB上面廣告都不能買，我媽也買了幾件根本跟實品不一樣的」、「我也有相同經驗，現在都一定要到實體店面比較ok!」、「真的要早點覺悟網路貨」、「哈哈，我看過這個廣告，很想買，謝謝苦大師幫忙開箱」、「我曾經在FB買3千多的發電機.結果寄行動電源來」、「千萬別在臉書上買東西，我已經被騙了3次有夠蠢」。

苦苓臉書全文如下：

雖然有點丟臉我還是要說：我一時鬼迷心竅，在FB上花一千多元買了這件西裝，貨到付款後打開一看，質料非常的差，款式也和廣告上的不一樣，根本是一件穿出去會丟臉的爛衣服￼￼——自己亂買是活該，希望大家別上當！

延伸閱讀

郭碧婷復工照流出 網驚「長得越來越像向太」

「車關」不斷！小甜甜慘遭保險公司拒保：只剩女兒敢搭我的車

岳啟儒深夜千字文控訴 遭米其林名廚「最髒的英文」辱罵

網問「山道猴子」真的死了嗎？作者曝「賜死」內幕

相關新聞

苦苓遭詐騙認「一時鬼迷心竅」 釣出一堆苦主

67歲作家苦苓近日傳出遭詐騙，他坦承看到臉書廣告後，忍不住下單購買了一件西裝外套，不料收到後卻驚覺穿起來不一樣，便將過程PO上網呼籲網友們小心留意。

王傑驚爆「遭下毒毀嗓音」 知情者揭露內幕

曾以「一場遊戲一場夢」唱響歌壇的王傑，2017年他突然在微博宣布退出演藝圈震驚各界，他還在文中提到「原有嗓音已不復在」，讓外界不禁聯想他曾在節目自爆「飲料遭到下毒導致嗓子被毒啞」的往事有關。當

宮﨑駿「蒼鷺與少年」海報藏巧思 獻給台灣一份大禮

日本動畫大師宮﨑駿新片「蒼鷺與少年」中文版海報公開，作為宮﨑駿相隔多年的新作，又傳出是大師封筆之作，一舉一動受到極大關注...

庹宗華客串第一天就落海 保險起見「救護車待命」

庹宗華演出衛視原創「女兒大人加個賴」，出登場就是大場面的落海戲，他因本身就喜歡游泳也愛跳水，親自上陣不成問題，但對他來說...

明道女兒小名曝光 升格二寶爸喊話：跟我們混在一起

43歲男星明道在2020年時閃婚前女團KISS成員王婷萱，並育有一子，他在今年初喜開性別趴，宣布老婆懷二寶後，日前順利迎...

67歲陳美鳳認「這問題」從小就有 樂觀面對：習慣了

67歲女星陳美鳳因長年維持性感S曲線、凍齡美貌，被封為台灣「最美麗歐巴桑」，平時她在社群平台分享自己的「愈活愈年輕」的生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦