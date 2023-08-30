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宮﨑駿「蒼鷺與少年」海報藏巧思 獻給台灣一份大禮

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
「蒼鷺與少年」中文版海報曝光，由吉卜力三巨頭之一的鈴木敏夫親自提筆揮毫。圖／甲上娛樂提供
「蒼鷺與少年」中文版海報曝光，由吉卜力三巨頭之一的鈴木敏夫親自提筆揮毫。圖／甲上娛樂提供

日本動畫大師宮﨑駿新片「蒼鷺與少年」中文版海報公開，作為宮﨑駿相隔多年的新作，又傳出是大師封筆之作，一舉一動受到極大關注，最大亮點莫過於海報上絕美的中文片名毛筆題字，乃出自吉卜力三巨頭之一的鈴木敏夫之手！台灣不僅是日本以外第一個公開上映的地區，鈴木敏夫更親筆揮毫，獻給台灣粉絲一份大禮，足見對台灣市場的重視程度。

「蒼鷺與少年」是宮﨑駿繼「風起」後睽違10年再次製作的動畫長片，這部曠世巨作讓宮﨑駿打消退休念頭、再度復出，7月14日在日本上映隨即空降日本2023年度票房榜第3名，至上周末已累積494萬6千觀影人次、74億1400萬日圓（約16.1億元台幣）驚人票房紀錄！

「蒼鷺與少年」在國際影展同樣氣勢如虹，將參加第48屆多倫多影展、第71屆西班牙聖賽巴斯提安影展、第61屆紐約影展，並榮獲多倫多影展及聖賽巴斯提安影展開幕片，這是影展方史上第一次選擇日本動畫片作為開幕片，多倫多影展入場票券已瞬間秒殺。電影將於10月6日全台盛大上映。

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