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庹宗華客串第一天就落海 保險起見「救護車待命」

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
庹宗華(左)、柯叔元相隔20年再合作。圖／衛視中文台提供
庹宗華(左)、柯叔元相隔20年再合作。圖／衛視中文台提供

庹宗華演出衛視原創「女兒大人加個賴」，出登場就是大場面的落海戲，他因本身就喜歡游泳也愛跳水，親自上陣不成問題，但對他來說，必須背對海面落水，難度最高。而對手演員是暌違20年再次合作的柯叔元，庹宗華不僅大讚對方演技成熟，拍戲投入認真的程度，也讓他印象深刻。

「女兒大人加個賴」收視屢創新高，隱藏版大咖角色庹宗華將登場，提到接演該戲，他直呼認事許多新朋友，也見到了不少老朋友，尤其和柯叔元從2001年合作電影「天公金」至今，彼此識超過20年以上，2人再度合作，他大讚對方表演技巧成熟太多，「看得出來他每一場戲都非常認真投入，連我有時候跟他一起拍戲時，都會有一點小壓力。」，不只是柯叔元，導演葉鴻偉更是認識30年好夥伴，「導演拍的第一、二部的電影『刀瘟』、『舊情綿綿』，都是我跟他合作的」，老朋友相見，除了開心、默契也好，每一場戲都順暢完成。

說起拍落海戲，為了拍到庹宗華的正面，他必須在落水前背對海面落水，且正臉朝上，攝影機才能清楚拍攝掉下去的畫面，為了確保安全，拍攝前製作團隊認真做好準備，除了救護車、救護人員、救生艇隨伺在側之外，還事先下海勘查確定水底下沒有大石頭或危險地形，加上天氣好海相平穩，一切順利完成。

衛視原創「女兒大人加個賴」每周一至五晚間8點在中視頻道播出，晚間10點則在衛視中文台接力播出，同晚12點LINE TV、KKTV最新上架。

庹宗華拍攝「女兒大人加個賴」落海戲。圖／衛視中文台提供
庹宗華拍攝「女兒大人加個賴」落海戲。圖／衛視中文台提供

庹宗華演出「女兒大人加個賴」。圖／衛視中文台提供
庹宗華演出「女兒大人加個賴」。圖／衛視中文台提供

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