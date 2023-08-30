明道女兒小名曝光 升格二寶爸喊話：跟我們混在一起

43歲男星明道在2020年時閃婚前女團KISS成員王婷萱，並育有一子，他在今年初喜開性別趴，宣布老婆懷二寶後，日前順利迎接女兒誕生，如今一兒一女湊了一個「好」字．明道在社群平台喜曬一家四口「大手握小手」的照片，滿臉幸福道：「抓緊囉，以後就是跟我們混在一起。」

明道與老婆一起經歷10個月孕期，終於迎來新生命的誕生， 聽到女兒的第一聲啼哭，明道的臉上裝滿著幸福的笑容，充滿著父愛的呵護，就算照顧到睡著也不覺得累，只要抱著女兒，臉上一直掛著笑容。明道的3歲兒子也滿心期待妹妹的到來，還為妹妹取小名「小艾果」，明道雖不知兒子取名靈感從何而來，但看著哥哥對妹妹寵愛有加的模樣，覺得心滿意足。

過去幾年裡，明道以溫暖細膩的演技和真摯親切的形象，贏得不少觀眾與粉絲的喜愛，現在「小艾果」的到來，不僅是家庭的喜悅，升格為二寶爸，對明道而言，也是對事業更多動力的激勵，他還宣告說：「會更努力打拼、認真學習，好好照顧一對子女。」，未來會以更飽滿的熱情和專注，拍更多優秀演藝作品。

明道喜曬一家四口大手包小手照。圖／恆星娛樂提供

明道與妻子牽著女兒的手。圖／恆星娛樂提供

明道棒著女兒可愛小腳丫。圖／恆星娛樂提供