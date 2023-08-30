鄧佳華想入民進黨被翻出涉性騷 曬單稱「沒犯罪紀錄」：黃捷感化了我

網紅鄧佳華日前於臉書公開表示要入民進黨，還曬出入黨申請表展現決心。民進黨黨內人士表示因鄧姓網紅曾涉性騷案，民進黨對黑金槍毒及性騷零容忍，建議鄧姓網紅找他黨。

相關新聞：鄧佳華宣布加入民進黨 公開入黨3原因

而鄧佳華則於臉書再發文，表示：「我是可以順利加入民進黨的，我並沒有任何犯罪紀錄」，並曬出刑事紀錄查詢證明。鄧佳華還說：「現在的我跟過去的我不一樣了，黃捷感化了我，我不能被過去的我束縛住。好，我承認，我會想加入民進黨別有居心，想跟黃捷的距離拉近。」他更指「你們這群人自己也有一段不堪的過去」。

鄧佳華陸續發文表示自己不是性騷擾犯，還揚言：「要是誰再敢亂說話，我會找100名律師討論這件事情，來做相對的措施。」

鄧佳華臉書探論想入民進黨一事。 圖／截自facebook／鄧佳華