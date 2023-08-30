為國爭光！「鬼家人」代表台灣角逐2024奥斯卡國際影片

許光漢、林柏宏主演的「關於我和鬼變成家人的那件事」在台票房創下3.6億元佳績，現在更獲選代表我國角逐2024年、第96屆奧斯卡金像獎最佳國際影片，推薦理由為「將傳統習俗與現代觀點巧妙結合，幽默與情感兼具，展現臺灣文化及生活特色」。

文化部表示，今年報名奧斯卡金像獎參賽甄選之國片共9部，經甄選委員會議審慎討論，決議通過推薦「關於我和鬼變成家人的那件事」代表我國參賽。

該片不僅在亞洲各國戲院上映，亦獲得國際媒體的良好評價，於國際影音串流平台Netflix上架後，更獲得多國觀看排行榜冠軍，累積不少國際知名度及聲量。此次代表我國爭取奧斯卡最佳國際影片入選門票，盼能從各國強片中脫穎而出，為國爭光。

「關於我和鬼變成家人的那件事」導演程偉豪結合過往作品的各類元素，將傳統的冥婚習俗和現代性別議題巧妙融合，進而開啟了一段奇幻喜劇歷程，影片反映了臺灣多元的生活樣貌，也是臺灣電影少見的類型片。

文化部表示，臺灣擁抱自由且尊重各種創作及想法，具有多元文化底蘊，是激盪及製作電影的重要養分，文化部將持續積極輔導產製多元類型影片，強化劇本創作媒合與人才培育，產製具我國文化觀點的電影，並同步拓展國內映演通路，促進臺灣電影整體產業鏈均衡發展，提升國片的國際能見度及競爭力。