遭網友砲轟丟臉丟到國外 經紀人曝Lulu真實心情

Lulu(黃路梓茵)日前在自己的YT頻道分享6月和工作團隊去日本北海道的影片，紀錄了兩名團員因被懷疑帶非法藥品，被新千歲機場海關扣留9小時的過程，影片曝光後，竟遭網友砲轟她沒有常識、丟臉丟到國外去，Lulu也親上火線回應，表示並沒有要怪任何人，拍影片只是要提醒大家別犯相同的錯誤，而一起同行的經紀人剛受訪，也透露了Lulu的真實心情。

對於好心拍片提醒卻遭網友謾罵，經紀人說Lulu並沒有受到太多影響：「還好耶，我們並沒有覺得我們沒錯，或是要很義正嚴詞去指控海關或什麼單位，我們也知道自己白目，因為真的絕大部分的人不會遭遇到這些。」經紀人表示，身邊很多人也跟他們一樣，會分裝藥物和帶自己習慣的藥品，「就是遇到了所以分享給大家，沒有要爭對錯。」有人認為都發生事情了還拍影片，經紀人解釋，其實這一趟出國本來就是要拍片，所以過程一直都有在錄，沒想到會在機場出包，大家也始料未及。