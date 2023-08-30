金鐘入圍黃子佼恐提前出局？焦志方指這點「不太公平」

焦志方昨錄年代「美味SO MUCH」，他除了主持節目，同時也是資深製作人，金鐘獎即將公布入圍名單，而曾拿下金鐘獎主持人獎項的黃子佼和炎亞綸，今年6月捲入#MeToo風暴，兩人手上節目全部喊停，對於兩人是否有可能出現在今年的入圍名單，焦志方表示，以他個人觀點來看，若因個人因素而抹煞全體工作人員的努力，難免還是有些可惜。

焦志方認為，#MeToo運動讓更多人認知到，不管男性女性，都應該要懂得去尊重對方的身體，「但我覺得這和藝人本身的表演，不該有直接的聯繫，舉例來說，我們會說知錯能改、善莫大焉，除非這個人屢勸不聽、惡性重大，那就要特殊的處理，可是有錯然後改了，也和受害者取得共識的話，應該給他一個自新的機會。」

焦志方表示，黃子佼在工作上的努力和對公益的付出，多年來大家有目共睹，「有後功就可以補前過，我無法替他決定要不要復出，但希望他心情能獲得平復，做好善後工作，我相信大家會接受的。」至於黃子佼還有機會出現在入圍名單嗎？焦志方回「我認為應該會，如果他是在作品裡犯了這樣的錯，那作品會受影響，但他犯的錯和他的作品，兩件事不相干，如果因為佼佼一個人以前的一個錯，而抹煞了這節目幕前幕後所有人的努力付出，好像有點不太公平。」坦言若自己是評審，會為黃子佼爭取入圍機會。