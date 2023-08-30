快訊

無風雨突倒塌…北市中山北路路樹砸死67歲機車騎士 影像曝光

景氣差失業率反變低？專家預言：台灣以後不會有失業問題了

能去業界誰要當代理教師？「理科教師荒」 3大問題待解

金鐘入圍黃子佼恐提前出局？焦志方指這點「不太公平」

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
焦志方(左)除了是「美味SO MUCH」美食節目主持人，同時也是資深製作人。圖／年代提供
焦志方(左)除了是「美味SO MUCH」美食節目主持人，同時也是資深製作人。圖／年代提供

焦志方昨錄年代「美味SO MUCH」，他除了主持節目，同時也是資深製作人，金鐘獎即將公布入圍名單，而曾拿下金鐘獎主持人獎項的黃子佼炎亞綸，今年6月捲入#MeToo風暴，兩人手上節目全部喊停，對於兩人是否有可能出現在今年的入圍名單，焦志方表示，以他個人觀點來看，若因個人因素而抹煞全體工作人員的努力，難免還是有些可惜。

焦志方認為，#MeToo運動讓更多人認知到，不管男性女性，都應該要懂得去尊重對方的身體，「但我覺得這和藝人本身的表演，不該有直接的聯繫，舉例來說，我們會說知錯能改、善莫大焉，除非這個人屢勸不聽、惡性重大，那就要特殊的處理，可是有錯然後改了，也和受害者取得共識的話，應該給他一個自新的機會。」

焦志方表示，黃子佼在工作上的努力和對公益的付出，多年來大家有目共睹，「有後功就可以補前過，我無法替他決定要不要復出，但希望他心情能獲得平復，做好善後工作，我相信大家會接受的。」至於黃子佼還有機會出現在入圍名單嗎？焦志方回「我認為應該會，如果他是在作品裡犯了這樣的錯，那作品會受影響，但他犯的錯和他的作品，兩件事不相干，如果因為佼佼一個人以前的一個錯，而抹煞了這節目幕前幕後所有人的努力付出，好像有點不太公平。」坦言若自己是評審，會為黃子佼爭取入圍機會。

延伸閱讀

孫藝真高調放閃！羞曝「玄彬視角」笑容甜到出汁

木村光希「臉上穿3環」美貌崩壞！ 網一看全嚇傻

「山道猴子」是親身經歷？作者不忍全說了

「戒指+頭髮」可預測未來小孩性別？蕾菈實測嚇喊：雞皮疙瘩

相關新聞

金鐘入圍黃子佼恐提前出局？焦志方指這點「不太公平」

焦志方昨錄年代「美味SO MUCH」，他除了主持節目，同時也是資深製作人，金鐘獎即將公布入圍名單，而曾拿下金鐘獎主持人獎...

港姐亞軍王怡然遭爆「父母捲款逃香港」 暴哭吐心境

2023年香港小姐評選本月27日出爐，不過近日卻傳出獲得亞軍的王怡然（Lynn）遭控父母詐騙，全家逃到香港生活，苦主則向主辦單位投訴，希望能主持公道，而王怡然的社群帳號也遭發現發文全刪光。昨（29日）她出席公開活動首度回應外界傳聞。

傑尼斯現任社長被爆「已不適合公開露面」 藤島茱莉景子將下台

今年3月英國BBC公開了一部紀錄片，披露傑尼斯事務所創辦人喜多川強尼長期性侵旗下未成年的小傑尼斯，這事件讓聯合國人權理事會都開始調查

被拍到「帶鮮肉球員回香閨」 蔡尚樺親回應揭真相

蔡尚樺洩下節目主持工作後，現在轉擔任職籃T1聯盟的策略行銷長，不過近來被「鏡週刊」拍到，與最近鬧出合約爭議的T1新隊26歲球員林秉聖聚會互動頻繁

遭日本機場海關扣留9小時 網轟「丟臉到國外」Lulu親上火線回應

Lulu（黃路梓茵）6月初帶著工作團隊前往日本北海道，不料一行人因為攜帶的藥品、保健食品、精油等物品被新千歲機場海關人員扣留，帶去小房間嚴格檢查行李還有搜身

《木曜4》幕後團隊集體離職 前員工揭導火線「6月美國行不知發生何事」

網路節目「木曜4超玩」近來被爆出幕後團隊集體離職，隨後麥卡貝老闆Eric接著宣布節目暫停，預計9月推出新企畫，如今有麥卡貝的前員工揭露爆發出集體離職的幕後原因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦