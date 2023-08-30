傑尼斯現任社長被爆「已不適合公開露面」 藤島茱莉景子將下台

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噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
藤島茱莉景子代表傑尼斯向社會大眾道歉。圖／摘自官網
藤島茱莉景子代表傑尼斯向社會大眾道歉。圖／摘自官網

今年3月英國BBC公開了一部紀錄片，披露傑尼斯事務所創辦人喜多川強尼長期性侵旗下未成年的小傑尼斯，這事件讓聯合國人權理事會都開始調查，29日傑尼斯在官網公布一份調查報告內容，認了已故社長確實加害多人，現任社長藤島茱莉景子也該辭職負責，而日媒也再曝藤島茱莉景子目前精神情況已不適合再公開露面。

藤島茱莉景子是傑尼斯事務所創辦人喜多川強尼的外甥女，在喜多川強尼長期性侵旗下未成年小傑尼斯的事情引發國際關注後，5月時她曾錄製一段道歉影片，四度鞠躬致歉，之後傑尼斯事務所找來外部專家人士成立調查小組，設置諮詢關懷窗口，如今調查報告出爐，據「週刊文春」報導，島茱莉景子目前精神狀況已不適合公開露面，所以應會接受調查小組的建議辭職，將公司交給專業經理人營運，這就象徵著傑尼斯事務所自創立以來已持續了60多年的家族企業將進入尾聲。

日本傑尼斯事務所創辦人強尼喜多川。 圖／擷自ORICON NEWS
日本傑尼斯事務所創辦人強尼喜多川。 圖／擷自ORICON NEWS

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